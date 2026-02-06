Los archivos Epstein muestran que conspiró con Steve Bannon para influir y debilitar Papa Francisco: "Lo derribaremos"

Los recientes documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran correos electrónicos entre el magnate financiero Jeffrey Epstein y el exestratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, en los que se expone un supuesto plan para influir en la cúpula del Vaticano. A comienzos de febrero, se hicieron públicas millones de páginas de documentos, además de la disculpa de la princesa Mette‑Marit de Noruega por su vínculo con él.

Así, a partir de los mensajes que salieron a la luz, Bannon propone financiar organizaciones católicas ultraconservadoras y fundamentalistas, con el objetivo de “derribar” al papa Francisco. Dichos correos también incluyen referencias a ataques contra Hillary y Bill Clinton, el presidente de China, Xi Jinping, y la Unión Europea.

Durante su pontificado, que se extiende por 12 años y 39 días, el papa Francisco enfrentó críticas constantes desde sectores católicos ultraconservadores de Estados Unidos, que lo calificaban de “pontífice comunista”. Estas críticas se centraban en su rechazo al capitalismo salvaje, su oposición al comercio de armas, la pena de muerte, y su defensa de los migrantes, los más vulnerables y del cuidado del medio ambiente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Papa Francisco y Donald Trump han mantenido una relación tensa

Las desclasificaciones, impulsadas por una ley de transparencia, suman millones de páginas

Los correos desclasificados, fechados en junio de 2019, muestran que Bannon se mantuvo en contacto con Epstein semanas antes del arresto de este último, ocurrido el 6 de julio de 2019, y hasta su muerte en prisión de Manhattan el 10 de agosto de 2019. Uno de los mensajes contiene el acrónimo “ITCV”, que Bannon explica como “In the closet of the Vatican”, título del libro del periodista francés Frédéric Martel publicado ese año.

A la par, el libro, conocido en español como “Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano”, investiga la homosexualidad y la hipocresía dentro de los rangos altos del Vaticano, revelando secretos y escándalos históricos. Epstein responde “Porn”.

De hecho, la periodista vaticanista italiana Maria Antonietta Calabró, del HuffPost, recuerda que los ataques a Francisco comenzaron en 2018, con la campaña del exnuncio apostólico en Estados Unidos, Carlo Maria Viganò, ligada al escándalo del cardenal Theodore McCarrick, destituido por el papa el 16 de febrero de 2019.

La princesa Mette‑Marit de Noruega pidió disculpas públicamente por su relación con Epstein

Aunque la supuesta conspiración de Bannon y Epstein no logró su objetivo de debilitar al pontífice, las redes de influencia continuaron funcionando. Durante los hechos del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, Viganò fue entrevistado por Bannon, donde bendijo a un grupo autodenominado “los hijos de la luz”. Posteriormente, en junio de 2024, el papa Francisco excomulgó a Viganò, cerrando un capítulo controversial de enfrentamientos internos y externos en la Iglesia.

Las conexiones de Epstein con líderes de derecha en Italia

Los documentos revelaron que Jeffrey Epstein comenzó a canalizar fondos hacia organizaciones benéficas católicas a través de su fundación, y que envió a sus colaboradores a eventos del Vaticano, motivado por un marcado interés en la política exterior de la Santa Sede, en temas de inmigración y en la lucha contra el populismo nacionalista en Europa.

Además de ello, los archivos registraron un viaje de Steve Bannon a Italia, donde se reunió con Matteo Salvini, entonces líder de la Liga y actualmente viceprimer ministro y ministro de Infraestructura, el 7 de septiembre de 2018. Pese a que no hay evidencia de un vínculo directo entre Salvini y Epstein, el nombre del político italiano aparece 89 veces en los documentos y se menciona en aproximadamente treinta correos electrónicos enviados entre marzo de 2018 y mayo de 2019, periodo en el que la Liga alcanzaba su punto máximo de popularidad electoral.

Steve Bannon, exestratega de Donald Trump, aparece en los recientes archivos desclasificados de Epstein

De hecho, los documentos recuerdan la fallida iniciativa de Bannon de crear una especie de “universidad del populismo” en la Certosa de Trisulti, un monasterio medieval ubicado en la provincia de Frosinone, a unos 110 kilómetros al sudeste de Roma. Su proyecto buscaba reunir a grupos ultraconservadores estadounidenses que se oponían al papa Francisco y pretendía consolidar una red internacional de influencia ideológica, aunque finalmente nunca se concretó.

El “hacker personal” de Epstein y la vigilancia sobre el banco del Vaticano

El informe del FBI, citado por la vaticanista Maria Antonietta Calabró, reveló detalles sobre el papel de un hacker vinculado a Jeffrey Epstein, descrito como su “hacker personal”. Se trata de un ciudadano italiano altamente cualificado, con acceso a información sensible, incluidos varios pasaportes y uno vinculado al Vaticano.

Según los documentos, Epstein dirigió investigaciones sobre la renuncia del papa Benedicto XVI (2005-2013) y sobre el cambio en la presidencia del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco del Vaticano, que se produjo días antes del traslado de Joseph Ratzinger a Castel Gandolfo. Para ello, obtuvo información de un profesor y periodista homónimo, también de apellido Epstein, que luego remitió al exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers.

Melinda, la ex de Bill Gates, feliz lejos de la “mierda” de Epstein

En sus comunicaciones, Epstein subrayó que lo relevante no era la renuncia del papa, sino la operativa del IOR, ya que, según él, el banco permitía transferir dinero sin los controles habituales de Italia ni de la Unión Europea.

“Esta condición permite a sus clientes de élite evadir cualquier control sobre sus transferencias de dinero”, escribió, dejando entrever un entramado financiero que involucraba movimientos internacionales de alto riesgo y discreción.

MV / ds