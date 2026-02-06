Con mensajes bochornosos, los archivos Epstein también salpican a miembros de la realeza

Las páginas que integran los documentos difundidos por el Departamento de Justicia de EE.UU. sobre Jeffrey Epstein aportan cada vez más elementos sobre los vínculos entre el pedófilo y figuras cercanas a las realezas del mundo. Según los archivos, algunos miembros de las casas reales dejaron pasar la reputación del delincuente sexual condenado y mantenían los intercambios y las solicitudes de favores, dinero o contactos.

Una exduquesa británica definió a Epstein como el “hermano que siempre deseé”. La futura reina de Noruega llegó a escribirle que extrañaba a su “amigo loco” cuando las denuncias por trata ya eran públicas, mientras que un asesor de la corte real saudita cruzó mensajes de tono explícito y cómplice con el financista.

De acuerdo con los registros, el financista ofrecía resolver deudas, facilitar alojamientos temporales y vuelos privados. A cambio, sus allegados le restaban importancia a su condena penal de 2008, aunque los archivos no prueban que conocieran puntualmente otras actividades ilícitas.

“Estoy seguro de que estás abriendo muchas piernas ahí”, le escribió sin pudor Raafat al Sabbagh, un asesor vinculado al príncipe heredero Mohammed bin Salman.

“Eres un encanto”, decía un correo electrónico de 2012 atribuido a la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, mencionado por The New York Times, junto a otras revelaciones que generaron incomodidad en distintos círculos oficiales, donde funcionarios y familiares buscan tomar distancia de quienes mantuvieron contacto con Epstein.

Algunas comunicaciones incluyen referencias sugerentes a la búsqueda de mujeres jóvenes. En un intercambio con la princesa heredera noruega, Epstein comentó haber conocido a dos mujeres de 24 y 25 años. “¿Las chicas tienen 24 y 25 años? A mí también me gusta Oslo”, habría respondido ella desde una cuenta identificada como HKH Kronprinsessen. El primer ministro Jonas Gahr Støre afirmó que la princesa reconoció “falta de criterio” en su conducta.

Las conexiones de Epstein con dirigentes políticos y empresarios millonarios ya habían generado titulares durante años, antes y después de su muerte en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual. Entre sus contactos mencionados figuran Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates y Elon Musk, quienes negaron haber tenido conocimiento de los delitos cometidos por el financista.

La corte real saudita, en el foco

Mensajes detectados entre 2016 y 2017 muestran intercambios frecuentes entre Epstein y el asesor Al Sabbagh, en momentos en que el príncipe Mohammed consolidaba su ascenso político y buscaba fortalecer las relaciones con Estados Unidos.

Según la correspondencia, Epstein ofrecía contactos en Silicon Valley y asesoramiento político y económico, mientras recibía saludos por festividades musulmanas y consultas sobre la campaña presidencial de Trump. En paralelo, insistía en reunirse con el “jefe” de Al Sabbagh, una aparente alusión al príncipe heredero. Cuando viajó a Arabia Saudita en noviembre de 2016, tuvo el apoyo del llamado “protocolo real” para organizar su visita.

Reino Unido y la lupa sobre la familia real

En el Reino Unido, el caso vuelve a poner presión sobre la familia real por los lazos de Epstein con Andrew Mountbatten-Windsor, ex príncipe Andrés y duque de York, despojado de sus títulos por el rey Carlos III. Tras la difusión de nuevas imágenes comprometedoras, el primer ministro Keir Starmer pidió que declare ante el Congreso británico.

Los documentos incluyen correos electrónicos entre Epstein y Sarah Ferguson, exesposa de Mountbatten-Windsor. Un mensaje de 2009 sugiere que el financista pagó vuelos desde el aeropuerto de Heathrow a Miami para la duquesa y sus hijas, Eugenia y Beatriz. En otro intercambio de 2010, Ferguson lo calificó de “leyenda” y le expresó agradecimiento por su “generosidad y amabilidad”.

Los correos también dejan entrever que Epstein buscaba mejorar su imagen pública mediante contactos reales, incluso sugiriendo que Ferguson emitiera una declaración en su defensa. Representantes de la duquesa no respondieron consultas recientes, mientras que su organización benéfica anunció el cierre de operaciones esta semana.

Días tensos en Noruega por las revelaciones

En Noruega, la publicación de los mensajes entre Mette-Marit y Epstein reavivó tensiones dentro de la casa real.

La princesa heredera afirmó que asume “la responsabilidad por no haber investigado más a fondo” al financista y expresó su solidaridad con las víctimas

Las revelaciones llegan además en medio de un contexto delicado para la familia, días antes del inicio de un juicio por violación contra un hijo de un matrimonio anterior de la princesa.

