El fundador de Microsoft, Bill Gates, lamentó haber pasado tiempo con el magnate Jeffrey Epstein, acusado de orquestar un red de pedofilia, y negó cualquier conducta impropia. Por su parte, su ex esposa, Melinda French Gates, describió como “muy, muy dolorosos” los recuerdos que le trae la mención de su ex marido en los documentos del caso Epstein, y aseguró que se siente feliz de haberse alejado de "esa mierda". Fue en entrevistas ocurridas este martes y miércoles, tras la publicación de una enorme cantidad de archivos desclasificados del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 30 de enero.

“Me arrepiento de cada minuto que pasé con él y pido disculpas por haberlo hecho”, dijo este miércoles Bill Gates, de 70 años, en diálogo con el canal australiano 9News, aunque negó de plano haber visitado la isla privada de Epstein o haber tenido relaciones con mujeres a través de él. Aseguró que conoció a Epstein en 2011 y que cenaron varias veces para discutir inversiones en salud global, pero el proyecto no prosperó. Agregó: “El foco siempre fue que él conocía a muchas personas muy ricas y decía que podía conseguir que donaran a la salud global. En retrospectiva, eso fue un callejón sin salida”.

Entre los millones de documentos recientemente desclasificados por la Justicia de Estados Unidos, hay dos correos electrónicos del 18 de julio de 2013, supuestamente escritos por Epstein pero no enviados, que ponen a Bill Gates otra vez en la mira. Allí se dice que Gates habría contraído una enfermedad de transmisión sexual tras contactos con “chicas rusas”, que trató de ocultar a Melinda, entonces su esposa, los antibióticos que tomaba.

Gates respondió: “Aparentemente, Jeffrey escribió un correo a sí mismo. Ese correo nunca se envió. El correo es falso”. Su portavoz calificó las afirmaciones de “absolutamente absurdas y completamente falsas” y atribuyó los correos a la frustración de Epstein por la ruptura de la relación. Gates insistió: “Fui tonto al pasar tiempo con él. Fui una de muchas personas que lamentan haberlo conocido”.

Melinda dice que siente "una tristeza inmensa" y pide respuestas a Bill Gates

Por su parte, Melinda French Gates, de 61 años, habló en el podcast Wild Card de la cadena NPR (National Public Radio), de Estados Unidos, con fragmentos difundidos este martes. Dijo: “Para mí, personalmente, es difícil cada vez que surgen esos detalles, ¿verdad? Porque trae recuerdos de momentos muy, muy dolorosos en mi matrimonio”. Y remató: “Estoy muy contenta de estar lejos de toda esta mierda que había allí”.

Además, agregó: “Ninguna niña debería verse en la situación en la que se vieron estas jóvenes a manos de Epstein y de quienes lo rodeaban. Es desgarrador”. Y no dudó en involucrar a su ex en el círculo de personas que tienen información que compartir sobre Epstein. “Cualquier pregunta que quede pendiente sobre lo sucedido... ni siquiera puedo pretender saberlo todo... esas preguntas son para esas personas, e incluso para mi exmarido", remarcó Melinda. Enfatizó: "Ellos son quienes deben responder a esas cuestiones, no yo”.

La empresaria dijo que siente "una tristeza inmensa" al pensar en el caso Epstein, y aludió a la edad de las víctimas de abusos sexuales: “Recuerdo haber tenido esa edad, recuerdo cuando mis hijas tenían esa edad”. Finalmente, subrayó: "Espero que se haga justicia para estas mujeres. Lo que vivieron es simplemente inimaginable”.

Melinda afirmó que dejó el matrimonio porque "tuvo que hacerlo", y que ahora construye una vida nueva. La pareja se divorció en 2021, tras 27 años de casados. Ya desde antes de la separación, Melinda estaba molesta por la relación de su marido con Epstein, quien se suicidó en la cárcel en 2019 mientras esperaba el juicio por tráfico sexual. Bill Gates no ha sido acusado oficialmente de delitos relacionados con Epstein. .

Los millones de archivos desclasificados el 30 de enero de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran que Jeffrey Epstein mantuvo una extensa red de contactos con figuras de la política, los negocios, la ciencia y el entretenimiento. Entre los documentos figuran correos electrónicos, agendas, listas de pasajeros de su avión privado y referencias a reuniones con personalidades como Bill Gates, Bill Clinton, Donald Trump y varios miembros de la realeza británica, entre muchísimos otros. La mayoría de estos vínculos ya eran conocidos por investigaciones previas. Los archivos aportan detalles cronológicos, como fechas exactas de vuelos y mensajes que Epstein enviaba o recibía, pero no incluyen nuevas pruebas directas de delitos cometidos por terceros.

La desclasificación, que abarca más de tres millones de páginas junto con miles de videos e imágenes, no ha revelado hasta el momento acusaciones nuevas contra las personas mencionadas ni evidencia de participación en abusos por parte de sus contactos más prominentes. Las menciones a figuras públicas aparecen mayormente en contextos sociales o filantrópicos, y el grueso del material refuerza lo ya sabido sobre la operación de Epstein como financista y facilitador de contactos de élite, sin alterar significativamente las conclusiones de investigaciones anteriores. El Departamento de Justicia indicó que retuvo ciertos materiales por razones de privacidad o seguridad nacional, y que esta fue la última liberación masiva de documentos prevista bajo la Epstein Files Transparency Act.

