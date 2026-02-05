Video: cómo es el entrenamiento militar de la reina Máxima Zorreguieta

La reina de Países Bajos, Máxima Zorreguieta, inició estos días una preparación con el objetivo de convertirse en reservista del Ejército Real, alcanzando el rango de teniente coronel, y desde el Ministerio de Defensa neerlandés dieron a conocer las fotos y videos del riguroso entrenamiento militar al que se somete la monarca.

En las imágenes difundidas por la cartera de Defensa de Países Bajos, se puede ver a Máxima realizando diferentes pruebas físicas, ejercicios tácticos y de manejo de armas, donde se la ve manipulando armas de fuego, buceando y escalando, entre otras actividades.

La reina, nacida en Buenos Aires, se encontrará realizando en todo 2026 una capacitación que abarca instrucción física, entrenamiento táctico y formación teórica, y en cuanto la finalice recibirá el rango de teniente coronel y se prevé que de desempeñe en áreas donde el Ejército de Tierra requiera refuerzos.

"El entrenamiento que Su Majestad está recibiendo incluye todos los componentes militares prácticos y teóricos necesarios para convertirse en reservista, como resistencia física, autodefensa, puntería, lectura de mapas y derecho militar", detallaron desde el Ministerio de Defensa neerlandés.

La reina Máxima sigue los pasos de Amalia y se incorpora como reservista del Ejército neerlandés

Las autoridades de la cartera de Defensa también explicaron que la monarca fue designada reservista por Decreto Real a partir del 1 de febrero, iniciando con el rango de soldado. La decisión, según indicaron. fue tomada en un contexto global con tensiones geopolíticas, donde "la seguridad ya no puede darse por sentada".

Es válido mencionar que en Países Bajos hay un límite de 55 años de edad para incorporarse como reservista, mientras que la reina se incorporó con 54, ingresando por muy poco dentro del plazo permitido, y realizando el entrenamiento en igualdad de condiciones con el resto de los postulantes.

El impacto del ingreso de Máxima y Amalia en el reclutamiento militar

La incorporación de Máxima al entrenamiento militar se produce poco después de que la princesa heredera Amalia, quien se encuentra cursando el programa académico del Defensity College, completara su propia formación militar y alcanzara el rango de cabo.

La decisión de la hija mayor de la monarca provocó un impacto directo en el reclutamiento militar y, luego de su graduación, aumentaron significativamente las solicitudes para ingresar como reservistas, por lo que se espera que la experiencia de su madre genere un efecto similar entre mujeres y personas adultas.

La histórica relación entre la monarquía neerlandesa y el Ejército

El vínculo entre la monarquía neerlandesa y el ámbito militar tiene raíces profundas. Desde Guillermo de Orange, líder militar en los orígenes del Estado, hasta los monarcas que ejercieron el mando supremo de las Fuerzas Armadas, la historia del país está atravesada por esta relación. El actual rey Guillermo Alejandro cumplió su servicio en la Marina Real y posteriormente se formó también en el Ejército y la Fuerza Aérea.

En ese marco, la decisión de Máxima se inscribe en una continuidad histórica, aunque con una impronta contemporánea: una reina consorte que no solo acompaña institucionalmente, sino que se integra de manera activa a la estructura de defensa.

AS.