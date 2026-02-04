La reina Máxima sigue los pasos de Amalia y se incorpora como reservista del Ejército neerlandés

La reina Máxima de Holanda dio un paso inédito dentro de la realeza europea al iniciar formalmente su formación como reservista de la Koninklijke Landmacht. La decisión, confirmada por el Gobierno neerlandés, no solo consolida el compromiso personal de la soberana con la seguridad nacional, sino que también profundiza una tradición histórica que une al Koninklijk Huis con las Fuerzas Armadas.

Según la información oficial difundida este 4 de febrero, Máxima fue designada reservista por Decreto Real a partir del 1 de febrero, con el rango inicial de soldado. Desde esta semana comenzó la formación militar que desarrollará a lo largo de 2026 y que incluye todas las instancias prácticas y teóricas exigidas para integrarse a la reserva del Ejército de Tierra.

Fuentes del Ministerio de Defensa explicaron que la reina optó por incorporarse en este momento debido a un escenario global en el que “la seguridad ya no puede darse por sentada”. En un contexto de tensiones crecientes en Europa y de redefinición de los sistemas de defensa, su decisión busca enviar un mensaje claro: la seguridad es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil.

A este factor se suma una cuestión clave: el límite etario. En los Países Bajos, la incorporación como reservista está habilitada hasta los 55 años. Máxima, que actualmente tiene 54, decidió asumir el desafío dentro del plazo permitido, reforzando además la idea de que la participación en las Fuerzas Armadas no está restringida a los más jóvenes.

Cómo es el entrenamiento militar que realizará la reina Máxima durante 2026

La capacitación que atraviesa la reina nacida en la Argentina contempla instrucción física, entrenamiento táctico y formación teórica, en igualdad de condiciones con el resto de los reservistas. Una vez finalizado el programa, está previsto que obtenga el rango de teniente coronel y que se desempeñe en aquellas áreas donde el Ejército requiera refuerzos, de acuerdo con las necesidades operativas.

Desde Defensa subrayan que el rol del reservista es voluntario, pero no simbólico. Implica obligaciones concretas, como la participación en ejercicios, jornadas de actualización teórica y el mantenimiento de habilidades militares básicas. En situaciones de emergencia, crisis o aumento de la tensión internacional, los reservistas pueden ser convocados para apoyar a las fuerzas profesionales.

El impacto del ingreso de Máxima y Amalia en el reclutamiento militar

La incorporación de Máxima se produce pocas semanas después de que la princesa heredera Amalia de Holanda completara su propia formación y alcanzara el rango de cabo, mientras cursa el programa académico del Defensity College. Aquella experiencia tuvo un impacto directo en el reclutamiento: tras la graduación de Amalia, las solicitudes para ingresar como reservista aumentaron de forma significativa.

Las autoridades esperan ahora que el paso dado por la reina genere un efecto similar, especialmente entre mujeres y personas adultas, sectores a los que el Ministerio de Defensa busca atraer para fortalecer sus filas.

La histórica relación entre la monarquía neerlandesa y el Ejército

El vínculo entre la monarquía neerlandesa y el ámbito militar tiene raíces profundas. Desde Guillermo de Orange, líder militar en los orígenes del Estado, hasta los monarcas que ejercieron el mando supremo de las Fuerzas Armadas, la historia del país está atravesada por esta relación. El actual rey Guillermo Alejandro cumplió su servicio en la Marina Real y posteriormente se formó también en el Ejército y la Fuerza Aérea.

En ese marco, la decisión de Máxima se inscribe en una continuidad histórica, aunque con una impronta contemporánea: una reina consorte que no solo acompaña institucionalmente, sino que se integra de manera activa a la estructura de defensa.

