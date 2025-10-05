Máxima: la serie que arrasa en la TV holandesa ya prepara su esperada segunda temporada

La serie "Máxima", producida por Videoland y comparada frecuentemente con "The Crown" británica, emergió como uno de los mayores éxitos de la televisión holandesa reciente. Centrada en la vida de Máxima Zorreguieta, la argentina que se convirtió en reina consorte de los Países Bajos, la producción capturó la atención no solo del público local, sino también internacional, vendiéndose a más de 50 países y generando un revuelo mediático comparable al de las crónicas reales.

Su primera temporada, estrenada en 2024, exploró los primeros años de Máxima, desde su infancia en Buenos Aires hasta su encuentro con el entonces príncipe heredero Willem-Alexander y los desafíos de su romance bajo el escrutinio público. Basada en el libro "Moederland: De jonge jaren van Máxima Zorreguieta" de la periodista Marcia Luyten, la serie retrató con sensibilidad los obstáculos políticos y familiares, incluyendo el controvertido pasado del padre de Máxima durante la dictadura argentina, que generó debates sobre su integración en la monarquía.

El impacto de la primera temporada fue arrollador. En los Países Bajos, se convirtió en un fenómeno de vistas masivo, con audiencias que devoraron los seis episodios en busca de detalles íntimos sobre la pareja real. Internacionalmente, atrajo elogios por su producción de alta calidad y su enfoque en temas como el amor interracial, el feminismo y la adaptación cultural, posicionándola como una rival "orange" de "The Crown".

Cómo será la temporada 2 de la biopic de Máxima Zorreguieta

La serie no sólo impulsó las ventas de Videoland, sino que también generó un renovado interés por la figura de la reina Máxima, destacada por su rol económico y su carisma global. Medios holandeses como Veronica Superguide destacaron su "éxito rotundo", mientras que en el extranjero, publicaciones como Tatler subrayaron cómo la producción humaniza a una figura pública a menudo idealizada. Este furor llevó rápidamente a la renovación para una segunda temporada, confirmando el apetito por más capítulos de esta saga real.

Respecto a la segunda temporada, las grabaciones iniciaron en octubre de 2024, con un enfoque en la reconstrucción de eventos clave como la boda real de 2002 y el nacimiento de las hijas de la pareja: Amalia, Alexia y Ariana.

La trama profundizará en los desafíos de Máxima como esposa, madre y futura reina, navegando entre el amor, el poder y los estrictos protocolos del palacio, incluyendo dinámicas familiares con figuras como la reina Beatrix y otros miembros de la casa real. Se han liberado primeras imágenes impactantes, como la réplica de la icónica boda en la iglesia, con la actriz argentina Delfina Chaves luciendo un vestido de Valentino similar al original, acompañada por Martijn Lakemeier como Guillermo Alejandro.

Nuevos personajes incluyen a las jóvenes actrices que interpretan a las princesas hijas —Julie, Philou y Nina, hermanas en la vida real— y roles ampliados para la familia de Guillermo Alejandro, como Jette van der Meij como la princesa Margriet, Bram Suijker como el príncipe Friso y Steef de Bot como el príncipe Constantino.

El estreno está programado para el 14 de marzo de 2026 en Videoland, lo que genera expectación dada la brecha temporal tras el éxito inicial.

Los creadores han enfatizado escenas emocionales, como una en la que "todos estuvimos llorando durante las grabaciones", según Rachel van Bommel, productora. Martijn Lakemeier comentó que esta entrega pone mayor énfasis en "el establishment dentro de la familia real", explorando tensiones internas.

Jette van der Meij, en su debut en la serie, expresó: "Fue agradable interpretar un rol diferente al que la gente espera de mí. La temporada uno me pareció preciosa, así que fue muy especial unirme ahora". Otra de las jóvenes actrices, Julie, quien da vida a Amalia, compartió su emoción: "Tuvimos que hacer una especie de piececita de teatro... Estábamos saltando en la habitación cuando nuestra madre nos lo contó".