El príncipe Guillermo quiere hacer evolucionar la monarquía británica: "No le tengo miedo al cambio"

En una de las entrevistas más personales y reveladoras de su vida pública, el príncipe Guillermo de Gales expuso su visión para el futuro de la monarquía británica, enfatizando un "cambio para bien" que no sea radical, pero sí necesario para adaptar la institución, de más de 1.000 años de historia, a los tiempos modernos.

Durante la entrevista, hecha durante un encuentro casual y relajado con el actor canadiense Eugene Levy en el Castillo de Windsor, el heredero al trono británico se muestra dispuesto a cuestionar tradiciones arraigadas para hacer de la Corona una entidad más relevante y auténtica.

La conversación, emitida en el episodio "Living The Royal Life In The UK" de la serie de Apple TV+ “The Reluctant Traveler With Eugene Levy”, no solo aborda el rol futuro de Guillermo como rey, sino que también se adentra en aspectos íntimos de su vida familiar, desde la batalla contra el cáncer de su esposa y padre hasta la crianza de sus hijos y recuerdos de sus abuelos.

El encuentro, grabado en febrero de 2025 pero estrenado el 3 de octubre, comienza con una sorpresa: Guillermo llega al patio del Castillo de Windsor en un scooter eléctrico, un medio de transporte que usa habitualmente para recorrer los amplios terrenos del palacio. "Se mueve bastante bien... es divertido", le dice riendo al actor de 78 años, conocido por sus roles en Schitt's Creek y American Pie, quien queda atónito ante la informalidad del príncipe.

Levy, invitado mediante una carta oficial del Palacio de Kensington que lo citaba a "pasar por el castillo para un tour privado", describió la experiencia como "totalmente surrealista" en declaraciones a la BBC, destacando cómo Guillermo se abrió de manera inesperada, revelando un lado vulnerable que rara vez muestra en entrevistas formales.

El príncipe Guillermo quiere una monarquía en evolución

El núcleo de la entrevista gira en torno a la aspiración de Guillermo de transformar la monarquía cuando ascienda al trono.

El hijo mayor del rey Carlos III enfatiza que la tradición juega un papel "enorme" en la vida de la realeza, pero invita a reflexionar: "¿Sigue siendo apta para el propósito actual?". Esta postura, que la prensa británica calificó hoy como "sin temor al cambio", sugiere una monarquía más ágil y cuestionadora, alejada de la rigidez que ha caracterizado el reinado de su padre.

Fuentes del palacio, citadas por la BBC, describieron esta como la entrevista más abierta de Guillermo hasta la fecha, donde evita temas controvertidos como su relación con el príncipe Harry o el rol del príncipe Andrés, pero se centra en una visión personal: "Quiero cuestionar las cosas", afirma el futuro rey, agregando que su motivación es crear "un mundo del que mi hijo se sienta orgulloso".

Esta perspectiva reformista se enmarca en un contexto de desafíos para la institución: la muerte de la reina Isabel II en 2022, el exilio voluntario de Harry, los escándalos de Andrés y las recientes batallas contra el cáncer en la familia.

Los medios británicos interpretaron estas palabras como el enfoque más detallado de Guillermo sobre su rol como heredero, donde ve ser Príncipe de Gales y futuro rey como un "trabajo" que debe "poseer" en lugar de dejarse poseer por él.

Levy, en una charla posterior con la BBC, elogió la autenticidad del príncipe: "No pensaba en ello como una primicia; era solo una conversación".

Para el príncipe Guillermo, su familia es "lo más importante en mi vida"

Al adentrarse en lo personal, Guillermo habló con calidez de su esposa, la princesa Kate, y sus tres hijos -Jorge (12 años), Carlota (10) y Luis (7)- y le dijo a Levy que prioriza su núcleo familiar como "lo más importante en mi vida".

Una revelación clave es la prohibición de teléfonos móviles en casa: "Somos muy estrictos al respecto. Nos sentamos y charlamos; es realmente importante", explica, destacando cómo protegen a los niños de distracciones digitales y fomentan el diálogo abierto.

El príncipe también compartió anécdotas cotidianas, como participar en la rutina escolar de sus hijos o pasear con su spaniel cocker Orla por los jardines de Windsor, un momento filmado con Levy que evoca normalidad en medio del esplendor real. "Dormir" es su respuesta humorística cuando Levy le pregunta qué hace en casa.

Guillermo, tras el cáncer de la princesa Kate: "La vida nos pone a prueba, y superar eso es lo que nos define"

Respecto a su infancia, Guillermo evocó un "sentimiento de seguridad, amor y protección" interrumpido por la separación de sus padres, Carlos y la princesa Diana, cuando era niño. Menciona brevemente a su hermano Harry al reflexionar sobre el escrutinio mediático que ambos enfrentaron, un eco de las "prácticas" intrusivas que sufrieron.

Guillermo al apetito "insaciable" de los medios, que su hermano menor Enrique y él tuvieron que soportar y del que quiere proteger a sus hijos. "Querían todos los detalles posibles, estaban por todas partes, literalmente. Lo sabían todo, eran omnipresentes. Y si dejas que eso se infiltre en tu vida, el daño que puede causar a tu vida familiar es algo que juré que nunca permitiría que le pasara a la mía", señala.

El 2024, calificado por Guillermo como "el año más difícil de mi vida", ocupa un lugar central en la charla. Tanto Kate como el rey Carlos III recibieron diagnósticos de cáncer a principios de ese año, un "golpe como una alfombra arrancada de debajo de tus pies".

"La vida nos pone a prueba, y superar eso es lo que nos define", reflexiona, expresando orgullo por la fortaleza de su esposa —quien en enero de 2025 anunció su remisión y un retorno gradual a los deberes públicos— y su padre, aún en tratamiento. "Estoy tan orgulloso de cómo lo han manejado", dice, admitiendo sentirse "abrumado" por lo personal y emocional: "Es más sobre sentimientos, sobre alterar el ritmo".

Guillermo elogió la resiliencia de sus hijos: "Han manejado todo brillantemente", y subraya la suerte de su familia por la longevidad de sus abuelos —la reina Isabel II y el duque de Edimburgo—, lo que los hizo sentir "invencibles" hasta estos eventos.

En este punto la nostalgia impregna las menciones a sus abuelos. De pie en Castillo de Windsor —hogar de Isabel II durante la Segunda Guerra Mundial y su refugio en la pandemia—, Guillermo confesó: "Sí, extraño a mi abuela... y a mi abuelo". "Windsor es ella", añade, evocando cómo el castillo encarna su legado.

Sobre sus padres, el tono de Guillermo es de admiración mezclada con dolor. Elogió la entereza del rey Carlos ante su enfermedad y reflexionó sobre la herencia de Diana, fallecida en 1997, cuyo escrutinio mediático moldeó su aversión a la intrusión. La entrevista evitó detalles sobre la separación de sus padres, pero Guillermo aludió a cómo estos eventos forjaron su compromiso con la autenticidad.

La jornada entre el príncipe y el actor culminó en The Two Brewers, un pub local donde comparten una cerveza. Levy bromea sobre si emborracharse con un príncipe estaba en su "lista de deseos", y Guillermo responde con humor: "¿Era eso en tu bucket list?".

Guillermo, cuyo destino como rey está marcado desde su nacimiento, dice que no piensa mucho en ello y que lo que más le importa es ser "auténtico y sincero". Para él, "la historia puede ser un peso, un ancla". Pero "si estás demasiado apegado al pasado, no puedes ser flexible. Y a mí me gusta un poco de cambio".

