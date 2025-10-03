El gran duque Guillermo de Luxemburgo prestó juramento el viernes al frente de esta pequeña monarquía europea, justo después de la abdicación de su padre, Enrique. "Juro respetar la Constitución y las leyes", declaró desde la Cámara de Diputados de Luxemburgo, rodeado de miembros de la realeza y dirigentes de las instituciones europeas. El nuevo soberano sucedió al gran duque Enrique, quien abdicó a sus 70 años y después de un cuarto de siglo de reinado.

La primera de las ceremonias, celebrada en el Palacio Gran Ducal a las 10:00 horas, reunió a una selecta representación de las casas reales europeas, destacando la presencia de dos jóvenes princesas herederas: Isabel de Bélgica, quien interrumpió sus estudios en Estados Unidos para asistir, y Catalina Amalia de Holanda, de 21 años. Las dos futuras reinas asistieron a las ceremonias acompañando a sus padres, quienes fueron invitados como gesto a los lazos históricos entre las monarquías del Benelux.

La abdicación, firmada por gran duque Enrique y el primer ministro Luc Frieden en presencia de la familia real, se desarrolló en un ambiente de emoción contenida, con el gran duque expresando en un breve discurso su "profunda gratitud" por haber guiado al país a través de crisis financieras, la pandemia y desafíos geopolíticos, enfatizando valores como la cohesión social, el desarrollo sostenible y la solidaridad en una sociedad multicultural.

A las 10:15, en el bulevar Roosevelt de la capital de Luxemburgo, se arrió simbólicamente el estandarte con el monograma de Enrique, mientras la multitud reunida en la plaza aplaudía el izado del nuevo emblema del gran duque Guillermo, un momento retransmitido en vivo por RTL y proyectado en pantallas gigantes para miles de espectadores.

Este ritual simbolizó el fin de un reinado marcado por el crecimiento económico –con el PIB per cápita luxemburgués como el más alto de la UE– y un rol activo en la integración europea y abrió paso a una monarquía modernizada.

La segunda fase de la ceremonia tuvo lugar a las 11:00 en la Chambre des Députés, redecorada para la ocasión con tapices históricos y los históricos tronos de los grandes duques, donde Guillermo prestó juramento ante el presidente de la Cámara, Claude Wiseler, el primer ministro Frieden y los representantes del Estado, comprometiéndose a defender la Constitución y a servir "en el mejor interés de Luxemburgo".

Guillermo, de 43 años, será el séptimo soberano de la dinastía Nassau Weilbourg, que reina en Luxemburgo desde 1890 y comparte orígenes comunes con la monarquía neerlandesa. Aunque representará a una nueva generación al frente del Estado, no debería alterar la práctica del poder en una democracia parlamentaria considerada estable, donde el monarca asume sobre todo funciones de representación además de promulgar las leyes.

"Usted se ha convertido en Gran Duque de Luxemburgo", declaró el primer ministro Frieden, recordando la importancia de la "gran responsabilidad" de la Corona y el inicio de un "momento de renovación y transición" para el gran ducado. "Nadie sabe cómo será el futuro", dijo el primer ministro, refiriéndose al actual contexto geopolítico, tecnológico y económico, pero "los tiempos también se reflejan en la persona del monarca".

Y continuó: "Sé que será un Jefe de Estado deseoso de contribuir al éxito de nuestro país, atento a las preocupaciones de nuestros conciudadanos e impulsado por un sincero interés en la diversidad de temas que marcan nuestra época".

Luxemburgo ahora tiene al príncipe heredero más joven del mundo

La ceremonia fue un símbolo de la continuidad de la monarquía: el príncipe Carlos, de 5 años, primogénito de Guillermo y su esposa Estefanía –quien asumió el título de gran duquesa–, fue presentado como el nuevo heredero al trono.

El niño es desde ahora el príncipe heredero más joven del mundo, y se suma a una lista de futuros reyes que incluye a Guillermo de Inglaterra, Victoria de suecia y Leonor de España. Se espera que el príncipe Carlos sea formado desde ahora para heredar la corona gran ducal en el futuro.

En el trono del consorte se sentó la gran duquesa Estefanía, de 41 años, una noble belga educada en Ronse donde aprendió sus primeras palabras en neerlandés. Para muchos luxemburgueses, la gran duquesa representa un soplo de frescura en una corte sacudida por escándalos y denuncias de “cultura del miedo”.

Admirada por su elegancia discreta y compromiso con causas como la educación y la salud mental, ha sido calificada en la prensa flamenca como "la no típica princesa rígida de la nobleza".

A las 12:15, la familia real al completo salió al balcón del Palacio para saludar a la multitud antes de un homenaje del ayuntamiento en la plaza Guillaume II. El primer ministro Frieden elogió al ex monarca como "encarnación de la independencia y estabilidad del Estado", mientras que en la prensa luxemburguesa se resalta cómo este traspaso, uno de los mayores espectáculos reales europeos de 2025, fortalece la popularidad de la monarquía, apoyada por dos tercios de la población pese a debates sobre su costo y su rol en la era moderna.

