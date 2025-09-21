Guillermo y Estefanía, unos príncipes discretos que heredarán un trono y una fortuna de US$ 4 billones

En un mundo donde las tensiones geopolíticas se acumulan como nubes de tormenta, el analista de seguridad nacional Harry J. Kazianis, editor en jefe de National Security Journal y exdirector senior de Asuntos de Seguridad Nacional en el Center for the National Interest, presenta un análisis sombrío en su reciente informe "5 Places World War III Could Start Right Now", publicado el 18 de septiembre de 2025.

Con décadas de experiencia en think tanks como el Center for Strategic and International Studies (CSIS) y la Heritage Foundation, Kazianis argumenta que, aunque muchos descartan la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial, "los últimos veinticinco años de historia humana demuestran claramente que incluso lo imposible es ahora verdaderamente posible". El informe identifica cinco focos potenciales —sin orden de prioridad— donde un error de cálculo podría arrastrar a las grandes potencias a un conflicto catastrófico.

El Estrecho de Taiwán

Kazianis describe el Estrecho de Taiwán como "el eje" en la planificación del Pacífico, donde Beijing vinculó su prestigio nacional y la legitimidad del régimen a la "reunificación", mientras Taipéi fortalece sus defensas y Washington ofrece un apoyo "cada vez más explícito".

El peligro radica no solo en una invasión a gran escala, sino en una "campaña de bloqueo más coerción: ejercicios aéreos y marítimos que se convierten en una cuarentena rodante, misiles disparados como 'pruebas', ciberataques a la energía y los puertos, y suficiente ambigüedad para hacer dudar a los foráneos".

La geografía complica todo: el Canal de Bashi y el Estrecho de Miyako canalizan el tráfico, y un estrangulamiento de las rutas marítimas afectaría directamente a EE.UU., Japón y Filipinas. Un "intento limitado" de asfixiar el comercio taiwanés obligaría a buques y aviones aliados a desafiar un “fait accompli”, chocando con la red antiaérea china de misiles de largo alcance, submarinos y milicias marítimas.

En 2025, las tensiones escalaron con dramatismo. En junio, China condenó el paso de un buque de guerra británico por el estrecho como un "intento deliberado de causar problemas", elevando el nivel de alerta en Taiwán. En julio, Taipéi reiteró que no busca confrontación, pero criticó la "postura militar agresiva" de Beijing como contraproducente. Ejercicios chinos en marzo fueron calificados como "castigo por separatismo" contra el presidente Lai Ching-te. En abril, Beijing concluyó simulacros de dos días con fuego real en el Mar de China Oriental, marcando una escalada.

Kazianis advierte: "Las cosas podrían salirse de control en un latido: un misil mal identificado como un disparo de advertencia, una colisión de cazas sobre aguas grises, un contacto de submarino procesado demasiado agresivamente". Un intercambio de fuego aquí desestabilizaría cadenas de suministro y mercados globales.

El Frente Oriental de la OTAN: Ucrania, el Mar Negro y el Báltico

La guerra en Ucrania ya roza la línea de la OTAN, y cada misil que se desvía al espacio aéreo aliado o cada oleada de drones prueba las costuras de las defensas aéreas. Kazianis destaca el Mar Negro como una "preocupación especial: abarrotado de activos de vigilancia, misiles costeros cada vez más letales y drones navales que no siempre se ven hasta que es demasiado tarde". Un derribo de aeronave tripulada o un buque hundido —ruso, ucraniano u OTAN— podría generar demandas políticas de represalia que superen la prudencia.

En el teatro báltico, distancias cortas y fronteras duras amplifican el riesgo: Kaliningrad es una espina y un objetivo; el Corredor de Suwalki, una vulnerabilidad que los planificadores de la OTAN marcaron durante dos décadas.

Eventos de 2025 confirman la volatilidad de la situación. El 12 de septiembre, la OTAN lanzó la Operación Eastern Sentry para reforzar su flanco oriental tras una incursión de drones rusos en Polonia. Más países de la OTAN moverán tropas y cazas al este después de que más de una docena de drones entraran en el espacio aéreo polaco.

El 18 de septiembre, el presidente Volodímir Zelensky anunció una contraofensiva ucraniana en el frente oriental, recuperando siete asentamientos. Polonia derribó tres drones armados estilo Shahed el 20 de septiembre, sin muertes reportadas. Kazianis concluye: "Una vez que la credibilidad de la alianza se apuesta públicamente, es difícil cobrar sin escalada".

Israel-Irán y el riesgo de reacción en cadena

El conflicto Israel-Irán ya no es una guerra en las sombras. Kazianis señala que "intercambios de misiles y drones cruzaron líneas rojas, proxies regionales probaron puntos de estrangulamiento marítimos, y ataques de precisión golpearon sitios que una vez parecieron intocables".

La lección del último año es que ambos bandos creen poder absorber y distribuir castigo sin desencadenar represalias a gran escala, "lo cual es precisamente cómo ocurre un error de cálculos", dice Kazianis.

Teherán enfrenta presiones domésticas y cuestiones de sucesión; Jerusalén, política de coalición y un público que espera acción decisiva. Cada lado asume que el otro parpadeará. Una guerra más amplia avanzaría rápido: Hezbollah lanza cohetes masivos; Israel golpea defensas aéreas, bases y sitios nucleares; Irán dispara salvas balísticas y agita a los hutíes contra el envío; fuerzas estadounidenses defendiendo bases y rutas marítimas se ven arrastradas.

En junio de 2025, explosiones sacudieron Teherán tras ataques israelíes, escalando el conflicto que comenzó el 13 de junio. Israel e Irán continuaron intercambiando golpes desde el viernes anterior, con retórica airada de ambos lados. Israel busca concluir su campaña pronto, pero mucho depende de Teherán, según fuentes israelíes.

Expertos advierten que Irán podría retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear, desencadenando una carrera armamentística regional."El incentivo para contraatacar —duro y públicamente— crece" ante disrupciones en rutas energéticas, enfatiza Kazianis.

La península coreana: una guerra que no necesita invitación

La Península Coreana es "el frente menos cambiado y más combustible del mundo", según Kazianis, quien dedicó décadas a su estudio a la geopolítica de este punto del mundo.

Pyongyang posee misiles de todos los rangos, artillería excavada en montañas y un liderazgo obsesionado con la supervivencia del régimen. Seúl cuenta con poder aéreo moderno, defensas de misiles y —más que nunca— voluntad de tomar represalias. EEUU y Japón estrecharon la cooperación con Seúl; Pyongyang halló nuevos amigos y municiones.

Todos son más capaces, alertas y convencidos de su lógica disuasoria. El chispa podría ser pequeña: un intercambio fatal en la Línea Límite Norte en el mar, un misil que se excede, un golpe de drone en un objetivo simbólico en Seúl, o un intento norcoreano de presionar durante elecciones en EE.UU. o Corea del Sur.

"El problema es que ambos lados llevan la cuenta en público ahora. Seúl no puede encoger hombros ante bajas; Pyongyang no puede admitir debilidad", dice el informe.

En agosto de 2025, Corea del Sur disparó tiros de advertencia a soldados norcoreanos que cruzaron brevemente la frontera fortificada. Pyongyang advirtió de represalias contra ejercicios surcoreano-estadounidenses, pese a señales de distensión.

Ministros de defensa de Seúl y Tokio prometieron cooperar con Washington para disuadir a Corea del Norte en septiembre. Kazianis advierte: "Añade señalización nuclear y tienes una crisis que puede saltar peldaños en la escalera de escalada en horas".

India-China: un fusible de altura entre potencias nucleares

Lejos de las rutas marítimas y los mapas de noticias, los Himalayas son "un lugar tranquilo donde comienzan guerras mundiales", escribe Kazianis.

India y China, potencias nucleares con militares modernizándose rápidamente, comparten una frontera disputada y mal delimitada. Tropas se enfrentan en crestas a altitudes sin oxígeno; escaramuzas ya fueron mortales, y ambos construyeron carreteras, aeródromos y centros logísticos que reducen el tiempo de advertencia.

La región es un "problema geométrico del infierno": un valle estrecho o nueva carretera puede cambiar la ventaja táctica, tentándolos a empujar "solo un poco". Una crisis comenzaría con un choque de patrulla y derivaría en duelos de cohetes y artillería, luego espiralearía con defensas aéreas y cazas. Ambos intentarían limitar golpes al teatro y por debajo del umbral nuclear, pero movilizarían opinión pública.

En junio de 2025, India buscó una solución permanente a la disputa fronteriza con China, enfocándose en desenganche y desescalada. En agosto, enviados discutieron la paz fronteriza y comercial para impulsar la cooperación. Las relaciones se descongelan desde un acuerdo de octubre pasado, con visitas de alto nivel. Líderes chinos e indios declararon en agosto ser "socios, no rivales", tras años de tensión.

Aun así, Kazianis alerta: "El riesgo es que el combate aéreo sobre montañas, con tripulaciones estresadas y comunicaciones disputadas, genere un incidente —aviones derribados, pilotos desaparecidos— que se convierta en una causa nacional".

Por qué estos focos son peores en 2025 que hace una década

El mapa no cambió mucho en diez años; todo lo demás sí, dice Kazianis, quien identifica cuatro factores agravantes: la velocidad de drones, misiles de largo alcance y armas hipersónicas que comprimen el tiempo de decisión a minutos; sensores omnipresentes —satélites comerciales, inteligencia de código abierto— que hacen imposible ocultar preparativos; tácticas de zona gris como guardacostas, milicias y ciberunidades que permiten avances por salami sin declarar guerra; y una disuasión mutua fragmentada, donde los estados confían en controlar la escalada con golpes a medida.

"La historia de las crisis dice lo contrario", alerta el experto. Cuando las narrativas políticas se endurecen y los militares operan en espacios estrechos, un solo evento desafortunado —colisión, fallo— se convierte en la prueba que cada lado necesita para hacer lo que quería de todos modos".

Kazianis aboga por una disuasión con comunicación: poder duro relevante —submarinos sobrevivibles en el Indo-Pacífico, defensas aéreas en capas en Europa, resiliencia económica para absorber choques—; canales de crisis funcionales bajo estrés, como líneas directas militares y protocolos para recuperar tripulaciones; claridad sobre líneas rojas y salidas de desescalada; y amortiguadores en energía y cadenas de suministro. "La disuasión sin comunicación es un desafío", dice.

Aunque está de moda decir que la Tercera Guerra Mundial "ya está aquí" cuando ocurren ciberataques masivos y guerras retóricas, Kazianis distingue: "La buena noticia en 2025 es que esto no es inevitable; la mala es que estamos más cerca de lo que admitimos".