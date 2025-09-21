Elena Roger emocionó a socios e invitados al 90º aniversario del Club Náutico Hacoaj

El Club Náutico Hacoaj festejó su 90° aniversario con una gala inolvidable en el Palacio Libertad –ex- CCK–, que reunió a socios, familias y referentes de distintas generaciones en una noche cargada de emoción, música y recuerdos.

Desde el ingreso por la alfombra azul, decorada con imágenes históricas de la institución deportiva, los invitados anticipaban una velada especial. En la recepción y el cóctel se multiplicaron los reencuentros y anécdotas de vida en el club. Entre las personalidades presentes se destacaron el tenista Diego “Peque” Schwartzman, y la española Pilar Rahola. El periodista David Kavlin, socio de Hacoaj, condujo el evento e invitó a su presidente, Osvaldo Ofman, a dar la bienvenida oficial a los invitados a la gala. “Quiero felicitar y agradecer a los socios, voluntarios y sponsors que hicieron posible este sueño”, dijo.

Emoción. La gran protagonista de la noche fue Elena Roger, acompañada por más de cincuenta músicos del Ensamble XXI bajo la dirección de Ezequiel Silberstein. Con su voz y su magnético carisma, interpretó un repertorio que incluyó clásicos como Jerusalem of Gold, Hallelujah, No llores por mí Argentina, y el clásico de Edith Piaf Non, je ne regrette rien. Los arreglos fueron obra de Nicolás Guerschberg, Elías Gurevich, y el pianista Matías Scheines.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Ezequiel Silberstein, exsocio de Hacoaj, recibió una camiseta con el número 90. “Nací y me crie en el club, allí soñé con ser músico y hacer un concierto aquí”, recordó entre lágrimas. Aunque la gala fue el punto más alto de la celebración, el nonagésimo aniversario se extenderá durante todo 2025 con más actividades deportivas, culturales y sociales.

Así nació. El Club Náutico Hacoaj es una institución con historia y futuro. Fue fundada el 24 de diciembre de 1935 por jóvenes judíos argentinos, y nació como un espacio para los deportes náuticos, especialmente el remo. Su nombre, que en hebreo significa “la fuerza”, honra al club homónimo que estaba en Viena (Austria)y que fue destruido por los nazis.

A la sede original que está aún en Tigre, se sumaron con el tiempo el Club de Campo Hacoaj, una isla sobre el río Sarmiento, el barrio náutico Marinas H, y la sede Ben Gurion, en una zona de en la Ciudad de Buenos Aires que algunos consideran Almagro, otros Villa Crespo, y algunas inmobiliarias, “Palermo Crespo”.

Deporte y bandera. Hoy el Club Náutico Hacoaj cuenta con más de diez mil socios, una infraestructura moderna y un programa de más de doscientas actividades semanales. El club también es cuna de destacados deportistas que representaron a la Argentina en competencias internacionales, como el mencionado tenista Diego Schwartzman; las Leonas Pilar Campoy, Giselle Kañevsky y Natalí Doreski; el remero Pablo Bulgach, el olímpico Abelardo Sztrum, la gimnasta Faustina Pascucci Osiroff, y el remero Santino Menin, finalista en el Mundial Sub 23 de 2023 que se disputó en Polonia.

Actualmente, el Club Náutico Hacoaj participa por segundo año consecutivo en el torneo de la Primera D de la AFA, consolidando su tradición deportiva y su proyección hacia el futuro.