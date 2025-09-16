El Club Náutico Hacoaj celebró su 90º aniversario con la participación de Elena Roger

El Club Náutico Hacoaj celebró este martes 90 años de historia con una gala que contó con la participación de la reconocida cantante, bailarina y actriz Elena Roger y el Ensamble Sinfónico XXI, bajo la dirección de Ezequiel Silberstein. El evento se desarrolló en el salón de conciertos Ballena Azul del Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, anteriormente denominado Centro Cultural Kirchner (CCK).



En el festejo de su aniversario los socios del club social y deportivo pidieron por la paz en Israel. “Hacoaj es identidad, memoria y legado. Hacoaj es nuestras raíces y nuestro presente. Es futuro y continuidad. Porque llevamos sus colores en el corazón, celebramos con emoción y orgullo nuestro 90° aniversario, hoy más que nunca, juntos, con la esperanza de la pronta paz en Israel. ¡Am Israel Jai!”, manifestó en la convocatoria la institución presidida por Osvaldo Ofman.

El presidente del Hacoaj, Osvaldo Ofman.

El histórico club actualmente cuenta con sedes en Tigre y la Ciudad de Buenos Aires, en las que se desarrollan diversos deportes como remo, canotaje judo, fútbol, hockey, voley, natación, tenis, atletismo, gimnasia, pádel, pelota al cesto, entre otros. Además cuenta con actividades sociales y culturales como teatro, crítica de cine y narración oral, etc.

Elena Roger y el Ensamble Sinfónico XXI en el 90º aniversario de Hacoaj.

Elena Roger en el 90º aniversario Hacoaj.