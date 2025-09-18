Hacoaj celebró sus 90 años con una emotiva Gala en el Palacio Libertad

El Club Náutico Hacoaj festejó su 90° aniversario con una gala inolvidable en el Palacio Libertad, que reunió a socios, familias y referentes de distintas generaciones en una noche cargada de emoción, música y recuerdos.

Desde el ingreso por la alfombra azul, decorada con imágenes históricas de la institución, los invitados anticipaban una velada especial. En la recepción y el cocktail se multiplicaron los reencuentros y anécdotas de vida en el club. Entre las personalidades presentes se destacaron Diego “Peque” Schwartzman y Pilar Rahola.

El periodista David Kavlin, socio del club, condujo el evento e invitó al presidente Osvaldo Ofman a dar la bienvenida oficial: “Quiero felicitar y agradecer a los socios, voluntarios y sponsors que hicieron posible este sueño”.

La gran protagonista de la noche fue Elena Roger, acompañada por más de 50 músicos del Ensamble XXI bajo la dirección de Ezequiel Silberstein. Con su voz y carisma, interpretó un repertorio que incluyó clásicos como Jerusalem of Gold, Hallelujah, No llores por mí Argentina y Non, je ne regrette rien. Los arreglos fueron obra de Nicolás Guerschberg y Matías Scheines.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Silberstein, ex socio de Hacoaj, recibió una camiseta con el número 90. “Nací y me crié en el club, allí soñé con ser músico y hacer un concierto aquí”, recordó entre lágrimas. Aunque la Gala fue el punto más alto de la celebración, el 90° aniversario se extenderá durante todo 2025 con más actividades deportivas, culturales y sociales.

Una institución con historia y futuro

El Club Náutico Hacoaj, fundado el 24 de diciembre de 1935 por jóvenes judíos argentinos, nació como un espacio para los deportes náuticos, especialmente el remo. Su nombre, que en hebreo significa “la fuerza”, honra al club homónimo de Viena destruido por los nazis.

A la sede original en Tigre se sumaron con el tiempo el Club de Campo Hacoaj, una isla sobre el río Sarmiento, el barrio náutico Marinas H y la sede Ben Gurion en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy cuenta con más de 10.000 socios, una infraestructura moderna y un programa de más de 200 actividades semanales.

Hacoaj también es cuna de destacados deportistas que representaron a la Argentina en competencias internacionales, como Diego Schwartzman, las Leonas Pilar Campoy, Giselle Kañevsky y Natalí Doreski, el remero Pablo Bulgach, el olímpico Abelardo Sztrum, la gimnasta Faustina Pascucci Osiroff y el remero Santino Menin, finalista en el Mundial Sub 23 de 2023 en Polonia.

Actualmente, el club participa por segundo año consecutivo en el torneo de la Primera D de la AFA, consolidando su tradición deportiva y su proyección hacia el futuro.