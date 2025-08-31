Máxima Zorreguieta habló de Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos, disputado este domingo en el circuito de Zandvoort, tuvo un atractivo adicional: la presencia de la familia real neerlandesa. La reina Máxima Zorreguieta, junto al rey Guillermo de Orange y sus hijas Amalia, Alexia y Ariane, se acercó al autódromo y, en la previa de la carrera, concedió una entrevista que rápidamente se volvió viral en la Argentina.

“Me parece que hay mucha gente naranja, como decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte, apoyando mucho a Max Verstappen, pero también a todos los corredores. En el fondo es un deporte fantástico, donde no solo son los pilotos, también son las escuderías, con la tecnología que tienen. Es muy interesante y divertido para todos”, expresó Máxima ante las cámaras de ESPN Argentina.

Cuando el periodista Juan Fossaroli le preguntó si su “corazoncito” también alentaba por Franco Colapinto, la reina sonrió y respondió: “Sí, bueno, pero todavía no lo conocí”.

La respuesta fue breve pero significativa, es la primera vez que la reina de los Países Bajos se refiere públicamente al piloto argentino de 22 años. Minutos después, el rey Guillermo interrumpió la entrevista señalando que comenzaba el himno nacional, lo que dio lugar a una escena distendida que se viralizó con memes y comentarios en redes.

Más tarde, en diálogo con DAZN, Máxima evitó favoritismos y se mostró neutral: “Soy reina de Holanda, quiero que les vaya muy bien a los dos y sobre todo que no haya accidentes”, dijo en referencia a Verstappen y Colapinto.

Por el lado deportivo, Colapinto enfrentaba un desafío crucial: sumar sus primeros puntos con Alpine. Tras clasificar 16°, el joven de Pilar largó desde esa posición y en las primeras vueltas logró escalar hasta el 14° puesto gracias a un impecable sobrepaso a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

En la previa, Colapinto había anticipado que la lluvia podía jugar a su favor: “Vendría bien un poco de lluvia, es algo que sube un poco las probabilidades. Fue una pena lo de Q2, pero hicimos un buen trabajo y encontramos más performance. Hay que tener un buen ritmo, es la clave”, señaló.

El fin de semana en Zandvoort también estuvo atravesado por las declaraciones del italiano Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine. Inicialmente, lanzó fuertes críticas hacia Colapinto que incomodaron a los fanáticos, en lo que definió como un llamado de atención. Sin embargo, tras la actuación sólida del argentino en las pruebas libres y la clasificación, el histórico dirigente matizó sus dichos: “Tanto Pierre como Franco han estado trabajando extremadamente duro con los ingenieros y se han aplicado muy bien”, reconoció.