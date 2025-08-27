Los 20 pilotos de Fórmula 1 disfrutaron de un merecido descanso en el verano europeo con la compañía de sus parejas, familias y amigos, mientras esperan que el receso de tres semanas llegue a su fin. Este domingo los deportistas regresan para las carreras del Gran Premio de Países Bajos.

Franco Colapinto fue uno de los más activos durante estas vacaciones, a quien se lo vio a bordo de un yate junto al productor Bizarrap, jugar al padel, andar en moto de agua y disfrutas de las costas europeas. El argentino compartió fotos en redes sociales en las que bromeó con el fin de la pausa: “Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones, que vuelvan las carreras”.

El piloto argentino compartió fotos en su cuenta de Instagram

Por su parte, su compañero de escudería en Alpine, Pierre Gasly, combinó descanso con actividades deportivas. Disfrutó tiempo en el Algarve con su pareja, Francisca ‘Kika’ Cerqueira Gomes, y su familia, mientras practicaba golf y karting.

Las vacaciones de Gasly

Los pilotos de McLaren también tuvieron sus merecidas vacaciones y se prepararon para enfrentar las últimas carreras en busca de ser el campeón. Mientras el inglés Lando Norris comenzó su descanso en Ámsterdam, donde asistió a la Copa Mundial de Esports, el australiano Oscar Piastri, actual líder del campeonato, disfrutó de las playas de Mykonos y Cerdeña, junto a su pareja, Lily Zneimer.

Lando Norris presente en las competiciones virtuales

Los competidores de Ferrari descansaron a puro lujo. Charles Leclerc viajó con su novia, Alexandra Saint-Mleux, a la Costa Esmeralda y Cerdeña, antes de reunirse con su familia en Saint Tropez. Lewis Hamilton, por su parte, eligió la isla griega de Paros, donde se dejó ver con su inseparable perro Roscoe.

Hamilton en su receso

El tetracampeón del mundo, Max Verstappen, compartió momentos con su familia y su hija recién nacida en Cerdeña. George Russell navegó en un yate por la costa amalfitana junto a Carmen Montero, mientras su compañero en Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, tuvo sus vacaciones en Grecia.

Foto del tetracampeón con su hija en Cerdeña

Otros pilotos también eligieron destinos exclusivos: Alex Albon, de la escudería Williams, se refugió en los Dolomitas y después en Cerdeña con su pareja Lily He; su compañero, Carlos Sainz, navegó con su padre y sus seres queridos; Lance Stroll combinó navegación, golf y rally.

En tanto el corredor de Haas, Oliver Bearman celebró el cumpleaños de su hermano en coches icónicos como un Ford Mustang y un BMW de drift. Esteban Ocón disfrutó en un yate por Cerdeña junto a su familia.

Nico Hulkenberg compartió imágenes familiares en Turquía con su esposa e hija. Finalmente, Gabriel Bortoleto, también de Sauber, alternó entre el karting, la prueba de un nuevo coche y la entrega de un trofeo en Brasil.

