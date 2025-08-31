F1 en Países Bajos: dominan Piastri y Norris, palazo de Hamilton y "retaron" a Colapinto por pasar a Gasly

El Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1 ya mantiene hechizada a la multitud en Zandvoort, y las primeras vueltas bajo una lluvia leve la dominan como casi siempre los poderosos McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, primero y segundo en estos momentos. El campeón mundial Max Verstappen, ovacionado como local, es el único que en la parte inicial de la carrera intenta ofrecer alguna resistencia a los McLaren, pero luego de superar a Norris en la largada, no pudo con su Red Bull soportal el asedio del inglés, que volvió al puesto de escolta de Piastri.

Para el argentino Franco Colapinto, que largó en el puesto 16, la primera parte de la carrera lo muestra avanzando dos puestos, al 14° lugar, tras superar a su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly. Esa posición, sin embargo, fue cuestionada poco después desde el box de Alpine, y en las comunicaciones internas le pedían a Colapinto que permita que Gasly vuelva a pasarlo...

Cuando iban 26 vueltas Lewis Hamilton protagonizó un severo accidente con su Ferrari, que lo dejó fuera de carrera y obligó al ingreso del safety car, situación que casi todos usaron para cambiar gomas y Verstappen pudo acortar la distancia que le llevaban los McLaren, quedando nuevamente a un par de segundos.

Seguir a los McLaren parece imposible en Zandvoort.

Noticia en desarrollo...