Roberto Baldo, argentino, y su esposa Montserrat Espinosa de Baldo, con nacionalidad española y venezolana, fueron liberados luego de estar detenidos desde el 29 de noviembre de 2024. Los liberaron hace casi dos semanas pero recién trascendió este miércoles.

Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, en redes sociales: “La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Roberto Baldo, quien se encontraba detenido de manera arbitraria en Venezuela, ha sido excarcelado”.

Luego de la captura de Nicolás Maduro y el posterior inicio de excarcelaciones a presos políticos, sus hijas salieron a hablar con los medios para pedir ayuda y dar a conocer el caso. Al igual que algunos medios, Quirno informó que la liberación sucedió el lunes 19 de enero pero, por precaución, la familia decidió no dar a conocer la noticia hasta ahora.

“La Cancillería, que se encontraba en conocimiento de estos hechos y mantuvo reserva a solicitud de sus familiares, con quienes mantiene contacto permanente, sigue atentamente su situación, al igual que la de todos los ciudadanos argentinos ilegítimamente detenidos”, escribió el canciller en su cuenta de X.

La detención

Los Baldo son dueños de una pizzería en Los Palos, un barrio de alto nivel en Caracas. El 29 de noviembre de 2024 fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y permanecieron desaparecidos por cinco días. Luego pasaron por varias cárceles hasta llegar a la definitiva.

Sus hijas contaron que "un amigo de la familia les pidió que entregaran un sobre sin saber el contenido ni a quién iba dirigido. Ellos no tenían ni idea", haciendo alusión a que ellas tampoco conocen el contenido del sobre.

La ONG Foro Penal, que se encarga de trabajar sobre los presos políticos en Venezuela, conocer sus casos e investigar al respecto dijo que "este caso estaría siendo vinculado a la entrega de un sobre de correspondencia, que presuntamente fue dejado en la pizzería que ambos regentan, el cual debía ser entregado por un mensajero en la embajada de Argentina, donde están refugiados varios miembros del equipo de la líder opositora María Corina Machado".

Además, sus hijas contaron que recién el 3 de diciembre recibieron la comunicación de qué había pasado con sus padres. "El 3 de diciembre se comunicaron con nosotras y nos indicaron que los habían imputado por terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y por incitación al odio", contaron al canal de noticias TN hace pocos días.

Finalmente, este 19 de enero la pareja fue liberada. El 15 de enero, la senadora nacional Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, había reclamado por la liberación del matrimonio. "Los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados. Como en toda dictadura, la información real se oculta: se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad", expresó.

Además, el canciller argentino no perdió oportunidad para pedir por el resto de los presos argentinos que aún no han sido liberados. “El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como la de todos los privados de su libertad”, escribió en su posteo.

