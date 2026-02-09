Dirigentes políticos cercanos a la Nobel de la Paz y líder opositora venezolana María Corina Machado fueron excarcelados este domingo en Venezuela, un mes después de que el Gobierno interino comenzara a liberar presos políticos tras el secuestro de Nicolás Maduro.

Los liberados son Juan Pablo Guanipa, de 61 años, Perkins Rocha, de 63, y Freddy Superlano, de 49, entre otros. Esta acción llega dos días antes de que el Parlamento venezolano vote una ley de amnistía general propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Machado, que abandonó Venezuela en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz, celebró las excarcelaciones. "Mi querido Juan Pablo, ¡contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. Libertad para todoslos presos políticos", escribió en su cuenta de X.

La ONG Foro Penal, especializada en la defensa de presos políticos, informó que ha verificado 35 nuevas excarcelaciones este domingo. Según sus datos, cerca de 400 detenidos por razones políticas han sido liberados desde el 8 de enero, cuando el Gobierno interino de Venezuela anunció un proceso para otorgar un "número importante" de excarcelaciones de presos políticos en medio de la presión ejercida por Donald Trump. Familiares y organizaciones han denunciado desde entonces que las liberaciones se han producido a cuentagotas.

Guanipa, quien fue vicepresidente del Parlamento, había sido detenido el 23 de mayo de 2025 vinculado a una supuesta conspiración contra la elección de gobernadores y diputados al Parlamento. Su liberación fue anunciada por su hijo, Ramón Guanipa, y poco después el propio dirigente publicó un video en su cuenta en X en el que muestra lo que parece ser su boleta de salida de prisión.

"Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio", afirmó Guanipa. "Diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido" en Caracas. "Hoy estamos en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante", añadió.

Guanipa estuvo en la clandestinidad por meses. Su última aparición pública había sido el 9 de enero de 2025 para acompañar a Machado a una concentración contra la nueva investidura de Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024, que la oposición denunció como un fraude. Se le imputaron los delitos de terrorismo, lavado de dinero e incitación a la violencia y el odio.

Por su parte, Perkins Rocha es asesor legal de Machado y delegado de la mayor coalición opositora del país. Fue excarcelado con medidas cautelares "muy estrictas", según indicó su esposa, María Constanza Cipriani, en su cuenta en X. "Ahora abogamos por la libertad plena", agregó junto a una fotografía de ambos. Rocha llevaba un año y medio recluido. Había sido arrestado el 27 de agosto de 2024 en medio de una ola de detenciones ejecutadas tras la cuestionada reelección de Maduro el 28 de julio de 2024.

Freddy Superlano trabajó junto a la líder opositora en la campaña previa a las presidenciales y fue arrestado dos días después de la cuestionada reelección de Maduro el 28 de julio de 2024. Había sido inhabilitado políticamente después de ganar en 2021 la gobernación del estado Barinas, la tierra natal de Hugo Chávez. Era diputado de la Asamblea Nacional (2016-2021) y fue coordinador regional del partido Voluntad Popular.

La oposición, encabezada por Machado, denunció fraude luego que el ente electoral venezolano proclamara la victoria de Maduro sin mostrar los resultados detallados, como establece la ley, al argumentar un jaqueo en sus sistemas.

Posterior a la reelección estallaron protestas que dejaron 28 muertos y más de 2.400 detenidos que Maduro calificó como "terroristas".

El exiliado exembajador Edmundo González Urrutia, quien reivindica su triunfo en los comicios de 2024, exigió este domingo "la libertad plena e inmediata de todas las personas presas por razones políticas".





