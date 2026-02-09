Ricardo Darín es abuelo a los 69 años: una nueva etapa familiar tras el nacimiento del hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó

El nacimiento del primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín abrió una nueva etapa en la vida de la pareja, pero también reconfiguró el mapa familiar de uno de los grandes nombres del cine y la televisión argentina. Ricardo Darín se convirtió en abuelo a los 69 años, un acontecimiento que lo encuentra en plena vigencia profesional y en un momento de madurez personal.

La actriz catalana dio a luz en una clínica de Barcelona, ciudad finalmente elegida por la pareja tras semanas de especulaciones que apuntaban a Buenos Aires o Madrid. Hasta el momento, no trascendieron el nombre ni el sexo del bebé, una decisión coherente con el perfil reservado que ambos mantuvieron durante todo el embarazo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Chino Darín y Úrsula Corberó mostraron la cuna Montessori que eligieron para su bebé

La llegada del bebé no solo consolida la relación de casi diez años entre Corberó y Darín, sino que marca el inicio de una nueva generación en una familia ligada históricamente al mundo artístico. Para Ricardo Darín, referente indiscutido del cine argentino contemporáneo, la noticia lo ubica en un rol diferente, lejos de los estrenos y los sets de filmación, pero cargado de simbolismo.

Con una carrera que atraviesa más de cinco décadas y títulos emblemáticos como El secreto de sus ojos, Nueve reinas y Argentina, 1985, el actor suma ahora una faceta íntima que hasta el momento había permanecido fuera de escena.

Discreción, una marca familiar

El embarazo fue confirmado públicamente por Úrsula Corberó en septiembre del año pasado, tras semanas de rumores. Desde entonces, la pareja eligió una exposición mínima, sin anuncios rimbombantes ni detalles sobre la vida privada. Incluso el nacimiento fue confirmado por periodistas especializados, sin comunicados oficiales ni publicaciones en redes sociales por parte de los protagonistas.

Durante los meses previos al parto, Chino Darín y Corberó alternaron su vida entre España y Argentina, lo que alimentó versiones cruzadas sobre el lugar del nacimiento. Finalmente, Barcelona se impuso como escenario, permitiéndoles contar con el acompañamiento cercano de ambas familias en esta primera etapa de la crianza.

A días de ser mamá, Úrsula Corberó compartió un tierno paseo por Madrid junto a Ricardo Darín: el video

Para Chino Darín, la paternidad llega en un momento de consolidación profesional, con proyectos desarrollados a ambos lados del Atlántico. Para su padre, en cambio, el nacimiento del bebé representa el ingreso a una nueva fase de la vida, marcada por la continuidad familiar y el legado, más allá del éxito artístico.

Por ahora, todo indica que la familia mantendrá el mismo hermetismo que caracterizó al embarazo. Mientras tanto, el dato ya quedó marcado: Ricardo Darín es abuelo, y con ello se abre un nuevo capítulo en una de las sagas más reconocidas del espectáculo argentino.

LB