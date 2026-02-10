Se conocen las condenas al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Este martes se dará a conocer la sentencia que recaerá sobre César Sena (21) y sus padres, Emerenciano Sena (61) y Marcela Acuña (53), por el homicidio de Cecilia Strzyzowski (28), la joven desaparecida en junio de 2023 tras ingresar a la vivienda de sus suegros.

En noviembre pasado, un jurado popular chaqueño los había encontrado responsables, junto a otros tres miembros del llamado “clan Sena”, quienes fueron hallados culpables de encubrimiento.

La lectura oficial del fallo está programada desde las 09:00 en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. La audiencia será transmitida de manera virtual y estará bajo la presidencia de la jueza Dolly Fernández.

Tras más de dos jornadas y aproximadamente diez horas de deliberaciones, los 12 integrantes del jurado concluyeron que César cometió el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género”, mientras que sus padres actuaron como “partícipes primarios”, lo que los condena a prisión perpetua.

En desarrollo...

NG