La décima audiencia del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se centró en el intento de esclarecer cómo habría sido el plan para supuestamente hacer desaparecer el cuerpo de la joven en la chanchería de la familia Sena ubicada en Campo Rossi. Asimismo, diferentes profesionales trabajaron en la reconstrucción de la escena y uno de ellos expresó que el hallazgo realizado en una zona de quema "parecía un ritual satánico".

“No fue accidental, fue con intencionalidad", señaló Anahí Ginarte, integrante del Equipo de Antropología Forense de Córdoba, que en su declaración explicó que llegó al campo que es propiedad de los acusados tres semanas después de la fecha en la que se creen que habrían asesinado a Cecilia. Allí, debió identificar varias piezas dentales y huesos como costillas, cráneo, falanges, tibia, fémur, clavícula, y peroné, entre otros.

El veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se daría a conocer este viernes

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Si bien en la zona había muchos huesos, solo los que eran humanos habían sido sometidos a un largo proceso de incineración. Según su análisis, estos restos fueron quemados a "temperaturas superiores a los 800 grados", entre tres y ocho horas. También comentó que estaban calcinados y no carbonizados, al mismo tiempo que los estudios arrojaron que todos pertenecían “a una sola mujer adulta”.

Ante el jurado, la antropóloga afirmó que debido al efecto del fuego los huesos presentaban una reducción significativa en su tamaño y que, por las condiciones en las que se hallaban, no fue posible obtener ADN para avanzar en la identidad del cuerpo. Sin embargo, no descartó que los restos pudieran ser los de la joven que fue vista por última vez el 2 de junio de 2023.

César Sena durante el juicio por la desaparición de Cecilia Strzyzowski.

Luego fue el turno del licenciado Daniel Enrique Bled, que trabajó en el Gabinete Científico hasta los primeros meses de 2024 y estuvo en procedimientos que se llevaron a cabo en el predio rural donde se ubica la presunta incineración del cuerpo de la víctima. En su testimonio, comentó que el recorrido por la zona de quemas fue complejo, por la altura de los montes en ese lugar.

También se refirió a una segunda zona de quemas registrada en el sector del Río Tragadero, donde constató restos que podrían corresponder a piezas dentales y partes de un cráneo. En ese lugar hizo relevamientos fotográficos y sobre el hallazgo lanzó una frase que no pasó inadvertida al decir que “parecía un ritual satánico”.

La declaración del licenciado fue ofrecida por los equipos jurídicos del casero Gustavo Melgarejo y su pareja Griselda Reinoso, dos de los colaboradores cercanos del "clan Sena" que están imputados por "encubrimiento agravado". En otro tramo de su comparecencia, relativizó los indicios encontrados en la vivienda de ellos y manifestó que Melgarejo "se mostró colaborativo", remarcando que en la casa no había prendas con olor a humo ni rastros de hollín.

Otros testimonios

En la misma audiencia habló una hermana de Gustavo Obregón, otro de los imputado por encubrimiento, y brindó detalles de su vínculo con Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dirigentes sociales con mucha influencia en la política chaqueña hasta el momento del crimen. "Era el niñero de César Sena -exnovio y principal acusado de la desaparición de la joven-, lo llevaba a todos lados y lo cuidaba”, afirmó.

Fabiana González, acusada de encubrimiento agravado por la desaparición de Cecilia.

También aclaró que su familia tenía mucha gratitud hacia Emerenciano, por haber ayudado a su padre en el pasado. Sobre el nivel de confianza que tenían los líderes piqueteros con ellos, ejemplificó diciendo que Fabiana González, pareja de Obregón, "tenía copias de las llaves" de la casa de los Sena ubicada en la calle Santa María de Oro 1460, en Resistencia, donde se cree que se cometió el femicidio de Cecilia.

Otra testigo de la jornada fue Fabiana Lemos, quien daba clases de costura en la escuela del Barrio Emerenciano, fundado por los padres de César. Sobre ellos, aseguró que la obligaban a partcipar en marchas y otras actividades políticas, e incluso la hicieron presentarse como candidata a diputada provincial en las Elecciones 2023.

Según la mujer, las indicaciones se las daba Marcela Acuña a González y Obregón para que las transmitiera al resto del grupo. En tanto, relató que en un momento tuvo una relación más cercana con la pareja pero que Acuña no lo vio con buenos ojos, motivo por el que le redujo las horas de clase a modo de castigo. "Quería evitar que su círculo más cercano generara vínculos con otros”, dijo.

Los acusados por la desaparición de Cecilia

César Sena está acusado de ser el autor material del asesinato de Cecilia, con quien se había casado en secreto en 2022 en un vínculo legal que duró solo unos días, porque sus padres lo habrían obligado a divorciarse. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, llegaron a juicio como partícipes primarios.

Por su parte, Obregón, González, Melgarejo y Reinoso enfrentan cargos por "encubrimiento agravado" debido a que presuntamente habrían cumplido tareas para ayudar al traslado y ocultamiento del cuerpo de la víctima y sus pertenencias, que incluían sus objetos personales, como sus tarjetas, una mochila, ropa y una valija, entre otros.

FP/ff