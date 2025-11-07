Los 7 días que siguieron al femicidio de Cecilia: chats revelan órdenes, maniobras y mensajes de alarma

En la última audiencia del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, un perito de la División Investigaciones expuso durante más de dos horas los chats extraídos de los teléfonos de Emerenciano Sena, Marcela Acuña y Fabiana González. La secuencia exhibe alertas tempranas, intentos de control discursivo, maniobras para mover objetos, mensajes sobre lesiones visibles en César Sena y directivas para alinear versiones en los días posteriores al 2 de junio de 2023.

El oficial Sergio Esquivel, de Metodología Investigativa, detalló las conversaciones mediante pericias de extracción. Al intentar contextualizar, se topó repetidamente con objeciones de los defensores: “No me dejan explicar”, se quejó en sala.

Durante la declaración del perito, la jornada tuvo un momento de fuerte tensión cuando el defensor de Emerenciano Sena, Ricardo Osuna, encaró al fiscal Martín Bogado en medio de un intercambio técnico sobre el análisis de los teléfonos celulares. El abogado realizaba preguntas vinculadas a la conversación entre su cliente y Gustavo Obregón cuando Bogado intentó objetar por considerar que la indagatoria se volvía reiterativa.

Lejos de retroceder, Osuna respondió en voz alta: “Indudablemente usted no quiere que se sepa la verdad, doctor”. La situación obligó a la jueza Dolly Fernández a intervenir de inmediato y ordenar que no continuaran dirigiéndose entre sí, para encauzar el interrogatorio y recuperar el orden en la sala.

Los chats

02/06/2023 — Emerenciano Sena (“Robert”) y Gustavo Obregón

13:04 — Robert (audio):

“Gustavo, lo de Omicron te voy a dejar en el reloj abajo, donde están los focos esos de electricidad, ahí va a estar eso para vos; y vos sabés dónde yo me voy a amanecer hoy, porque yo te dije. Así que, y el César va a Colonia Elisa con la Riti, creo que va, o sea que va a cambiar de menú hoy, y después va a venir a dormir acá en casa, así que estate mucho en contacto con él, cosa que cuando llegue te pegás a él y tratá de que se quede acá, cómele la oreja que se quede, porque me pica que está teniendo un drama por ahí, ¿sabés? Ocupate de eso de él, ¿sabés? No le digas a nadie de eso, ¿sabés? Que quede entre vos y yo nomás. Nos vemos.”

13:13 — Robert (audio):

“Contestame si entendiste lo que te dije.”

13:13 — Gustavo (texto):

“Ok ok.”

02/06/2023 — Marcela Acuña y Fabiana González

12:22 — Marcela:

“Dale la plata que era para César a Paula.”

12:22 — Fabiana:

“Dale, no viene César.”

12:22 — Marcela:

“Él está aquí en casa, yo le doy. Está medio triste, las remeras pasá a buscar más tarde para que no pierdan.”

13:19 — Marcela:

“Guarda bien. Porque César queda a la noche a dormir con Gustavo, ahora fue a Colonia Elisa, algo le pasó, está rasguñado.”

13:19 — Marcela:

“No sabe que quedó en Sáenz Peña.”

13:19 — Marcela:

“Queda en casa.”

13:19 — Marcela:

“Calculo que con Gustavo.”

13:19 — Marcela:

“Ojalá lo cuide.”

13:19 — Fabiana:

“Ah, dale, ahora paso a buscar.”

13:20 — Fabiana:

“Sí, sí, le va a cuidar.”

15:59 — Marcela:

“No está re bien. Sí, me dijo que se quedaba esta semana con nosotros, que tiene miedo por nosotros. Que le iba a hacer bien. Y que esta noche, si estábamos mejor, quería cenar con nosotros, pero no habló.”

16:00 — Fabiana:

“Sí, él está feliz.”

16:05 — Fabiana:

“Sí, pues.”

16:07 — Marcela:

“Pero él debe estar tranquilo, déjale que solo te va a contar.”

16:08 — Marcela (reenviado):

“Tiene una valija en la camioneta con ropas; si puedo le voy a seguir preguntando.”

16:08 — Marcela:

“Rita.”

16:09 — Fabiana:

“Por eso, dale su tiempo, que él quede en tu casa y solo te va a contar; dale mucho cariño.”

16:10 — Marcela:

“Ojalá, porque no le dijo nada.”

16:11 — Fabiana:

“No va a estar bien.”

16:20 — Marcela:

“Fijate el cuello.”

16:21 — Fabiana:

“Le rasguñó.”

16:34 — Fabiana:

“Qué loca, ahora hay que tener cuidado que no quiera hacer nada ella.”

16:51 — Marcela:

“Fabi, creo que sucedió algo grave con César. Hablá con Gustavo. No le digas a Eme ni a César. Estoy desesperada.”

16:54 — Fabiana:

“Dale, ahí le pregunto si le dijo algo a él.”

16:56 — Marcela:

“Yendo al barrio.”

17:00 — Fabiana:

“Dale, yo vine a comprar los regalos.”

17:00 — Marcela:

“Estoy en el barrio.”

17:00 — Marcela:

“Tranquila, hacé las cosas. Te aviso cualquier cosa.”

17:01 — Fabiana:

“Dale, avisame cualquier cosa.”

17:05 — Marcela:

“Urgente, andá a casa por favor, ahora.”

17:06 — Fabiana:

“Ok.”

17:11 — Marcela:

“Le dije a Eme que Gustavo está con Samuel. No metas la pata. Urgente, andá. Entrá sola a casa.”

17:15 — Fabiana:

“Ya estoy.”

17:40 — Marcela:

“Fabi, te aviso cuando estamos yendo con Eme. Estoy desesperada. Le dije a Eme que Gustavo está con Samuel, pero tenemos hasta las 19:30 para sacar eso de mi casa. Lo puedo entretener hasta esa hora.”

17:52 — Marcela:

“Hablá con Gustavo, Fabi.”

17:52 — Fabiana:

“Ok.”

18:53 — Marcela:

“¿Llegó César? Apuren, por favor, porque Eme quiere ir a casa.”

18:54 — Fabiana:

“No llegan todavía.”

18:56 — Marcela:

“Llamale a Rita, no vaya a ser que se fue a otro lugar. Fabi, que lo llame a Gustavo. Prepará la basura ya, así llegan y cargan.”

18:56 — Fabiana:

“Ahí le pregunto.”

18:57 — Marcela:

“Más de media hora no puedo controlarlo a Eme. Si no, que carguen la basura en donde sea, la que está debajo de la escalera.”

20:04 — Marcela:

“¿Dónde estás? …”

20:05 — Fabiana:

“En casa.”

20:08 — Marcela:

“Mañana, Fabi, te veo en casa temprano. Te espero.”

20:09 — Fabiana:

“Dale.”

20:09 — Marcela:

“Yo estoy todavía en lo de Lina esperando a César.”

20:09 — Fabiana:

“Ah, dale.”

20:11 — Marcela:

“Decile a Gustavo que le traiga a Rita y a César aquí, que se apuren así llegan para cenar.”

02/06/2023 — Fabiana González y Rita Romero

19:02 — Rita:

“Todo arañado.”

“El cuello de César.”

“Lastimado mal.”

19:02 — Fabiana:

“Wue.”

19:02 — Rita:

“Y usa cuello para que no se le vea.”

19:07 — Rita:

“¿Hay alguna actividad, Fabi? Yo estoy por el barrio.”

19:08 — Rita:

“Dale, dale.”

19:17 — Rita:

“Qué pasó.”

19:22 — Rita:

“De César nomás quería contarte algo, pero ya le dije a la señora.”

19:24 — Rita:

“¿Vos estás con ellos?”

19:26 — Fabiana:

“No, en mi casa.”

19:20 — Rita:

“Ahí cuento.”

22:24 — Rita:

“Me hizo venir para que le cuente lo que sé. Porque él no le dijo nada. Facu me trajo.”

22:25 — Rita:

“Le pedí que no me mande al frente nomás, porque no me va a querer contar más nada después.”

06/06/2023 — Fabiana González y Alfredo Aguirre

08:47 — Fabiana a Alfredo (audio):

“…Hola, don Aguirre, buen día, ¿será que puede venir para la casa de Marcela? Hay que llevar una camita y un mueblecito para el bebé de Fernanda. Ella dejó su cama en el campo y le robaron, pero para evitar problemas, le vamos a dar una camita que tenemos acá. Traiga algo para desarmarla, nomás, para poder sacarla. Así ella tendrá una para cuando el bebé nazca, ¿está bien?…”

08:48 — Alfredo a Fabiana (texto):

“…Ok, voy…”

07/06/2023 — Marcela Acuña y Fabiana González

06:36 — Marcela a Fabiana:

“Pásame el número de César, el nuevo, ya que no lo tengo en este celular.”

14:43 — Marcela a Fabiana:

“La madre (por Gloria) está loca. El padre de Cecilia se contactó y dijo que ella inventó cosas para alejarla. Él se puso a disposición de nosotros.”

14:43 — Marcela a Fabiana:

“El destino me está poniendo pruebas para encarar luchas.”

14:43 — Marcela a Fabiana(instrucciones):

“Esto declaró César, apréndanse de memoria. Vamos a anular tu testimonial diciendo que estabas nerviosa y por eso confundiste algunos tiempos.”

Fabiana→ Marcela:

“Qué bien, ojalá aparezca esta chica.”

07/06/2023 — Marcela Acuña y César Sena

~08:00 — Marcela a César:

“Este es mi número, hijo.”

César a Marcela:

“Dale, mamá.”

Marcela a César:

“¿Estás bien? Estamos en Villa Ángela.”

César a Marcela:

“Te mando algo que publican, mentiras en su mayoría.”

Marcela a César:

“Vos no hagas nada. Yo hago la defensa. Van a buscar que te enojes. Van a hablar boludeces.”

César a Marcela (envía documento):

“[Sentencia de divorcio].”

Marcela a César:

“Es importante que muestres cómo Cecilia era mentirosa con su madre.”

César a Marcela:

“Sí.

Ojalá esto sirva de algo y la encuentren, mami.

No puedo dormir ni dejar de pensar. No sé qué pudo haber pasado, qué clase de enfermo pudo haber dado con ella.

Si aparece voy a poder dormir en paz.

Con que ella aparezca yo soy feliz.

Hasta entonces solo queda rezar.”

08/06/2023 — Marcela Acuña y Fabiana González (día de la declaración de César)

16:33 — Marcela a Fabiana (imagen):

“Contiene ‘Declaración testimonial de César Mario Alejandro Sena’.”

16:33 — Marcela a Fabiana:

“Esto declaró César, Fabi.”

16:33 — Marcela a Fabiana:

“Apréndete de memoria vos, Gustavo y Diana.”

16:34 — Marcela a Fabiana:

“Vamos a anular la testimonial diciendo que estabas nerviosa y te confundiste en algunos tiempos.”

16:34 — Marcela a Fabiana:

“Lean y relean lo de César.”

16:34 — Marcela a Fabiana:

“Diana, vos y Gustavo.”

16:34 — Marcela a Fabiana:

“Ya hablé con otro abogado. Juan no sirve.”

09/06/2023 — Marcela Acuña y Fabiana González

(Mediodía) — Marcela a Fabiana:

“Escribile a un periodista para que pregunte por qué habría orden de detención contra César.”

(Durante allanamiento) — Marcela a Fabiana:

“Soy Marcela. Están allanando la cuadra de mi casa, no puedo pasar.”

“Nadie informa nada. Mándale esto a Coqui.”

16:01 — Marcela a Fabiana:

“Apúrale a Coqui que lo tienen a Emerenciano secuestrado.”

Fabiana a Marcela:

“No me atiende.”

Marcela a Fabiana:

“Mándale mensajes.”