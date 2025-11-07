Una nueva audiencia del juicio por la desaparición y femicidio de Cecilia Strzyzowski aportó información clave sobre la intención que habrían tenido los imputados de borrar rastros tras supuestamente cometer el crimen. En ese contexto, se hizo foco en la evidencia forense, donde funcionarios que participaron de la búsqueda y diferentes especialistas explicaron como un anillo, un dije en forma de cruz, los restos de una valija y un colchón manchado de sangre se vinculan con la víctima.

Uno de los primeros en declarar fue el bombero Augusto Esquivel, dio detalles del rastrillaje en el Río Tragadero, donde se encontraron restos óseos calcinados y un dije en forma de cruz que pertenecía a Cecilia, según reconoció posteriormente su mamá, Gloria Romero. "Había restos de plástico quemado y pequeños fragmentos que me parecieron huesos. Vi dos que, por mis conocimientos de enfermería y por haber participado en exhumaciones, correspondía a un cráneo", señaló.

El operativo se llevó a cabo el 29 de junio de 2023, veintisiete días después del momento en que se cree que la joven fue asesinada tras ingresar a la casa de su ex pareja, César Sena, y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, tres de los siete imputados en la causa. Cerca del río, Esquivel comentó que había una fogata donde estaban los huesos calcinados. "No era una fogata común porque no había leña. Alrededor había restos blanquecinos", dijo.

El testigo aseguró que ese día Gustavo Obregón, colaborador de los Sena y uno de los acusados por "encubrimiento agravado", había confesado que César recogió con una pala algunos restos, los colocó en bolsas de consorcio y los arrojó al agua, para posteriormente dispersarlos utilizando un palo. La tarea para hallarlos fue "monumental", según explicó el bombero.

Primero, la búsqueda se hizo con un kayak para no "enterrar las posibles pruebas" en el lecho del río, pero luego se drenó una parte de este usando bolsas de arena. "Vimos el dije en forma de cruz, lo hallamos escarbando centímetro por centímetro".

César Sena (centro) y su madre (izquierda) en el juicio por la desaparición de Cecilia Strzyzowski.

Esquivel también declaró que era imposible que Gustavo Melgarejo, cuidador del Campo Rossi -propiedad de los Sena- y otro de los acusados de ayudarlos a encubrir el hecho- no haya visto la fogata. El imputado, se desligó de ello y recordó que aquel 2 de junio había estado en la casa de un vecino y regresó recién a la medianoche. En el caso de César y Obregón, la señal de sus celulares y las imágenes de cámaras de seguridad los ubican en Campo Rossi entre las 20 y las 23 horas de ese día.

El análisis de los objetos encontrados

A su turno, Mónica Ferreyra, licenciada del Gabinete Científico Judicial, habló del análisis de la valija quemada que se encontró en un baldío del barrio Emerenciano, fundado por los padres del principal sospechoso, lideres sociales con amplia influencia en Chaco. “Encontramos el fuelle de la valija, una cadenita, restos de ropa, vidrio templado, los restos de un celular", precisó.

Estos elementos fortalecen la hipótesis de la Fiscalía acerca de un presunto viaje a Ushuaia que César le había prometido a Cecilia, en el cual, presuntamente, se instalarían en la ciudad fueguina para vivir y trabajar. Según la investigación, así la habrían engañado para que ingresara al domicilio de los Sena y luego no levantar sospechas acerca de su desaparición.

Luego, el perito policial José Antonio Fernández contó como dos fotografías publicadas por las víctimas en sus redes sociales permitieron hacer el cotejo de los objetos encontrados, como el mencionado dije y un anillo. Los estudios posteriores determinaron más de una docena de "puntos de coincidencia".

Emerenciano Sena y su abogado, Ricardo Osuna.

El testigo Alexis Escobar, de la División Delitos contra las Personas de la Policía chaqueña, reconstruyó los últimos minutos con vida de Cecilia Strzyzowski con imágenes y videos. Además, se exhibieron grabaciones que muestran a César dos días después del momento en que se estima que habría cometido el femicidio saliendo de la casa de sus padres en Resistencia con la valija y la mochila que eran de su novia.

La cama que se llevaron de la casa de los Sena

Otro de los elementos analizados fueron el colchón y la cama que se llevaron de la vivienda de los sospechosos, el 6 de junio del 2023, para ser trasladados en un camión con el fin de donarlos. El bioquímicio Sergio Moro, que en ese entonces estaba en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF), señaló que en ellos "había restos de sangre humana".

"El patrón de manchas nos indica que fue por contacto de un cuerpo, no son salpicaduras. Dieron positivo para sangre humana cuatro muestras", comentó. También se hicieron estudios sobre armas blancas y una sierra carnicera, donde no se destectaron rastros, y sobre una billetera que tenía tarjetas SUBE y de débito que estaban a nombre de Cecilia. Las mismas habían sido prendidas fuego y se ubicaron en una bolsa de basura en la vivienda de la capital chaqueña.

Los testigos reforzaron la hipótesis del Equipo Fiscal Especial (EFE), a cargo del caso, acerca de que la joven estuvo dentro de la casa de los dirigentes sociales, donde la habrían atacado; su cuerpo habría sido incinerado y sus pertenencias y objetos de valor, quemados y/o trasladados para ocultar rastros.

FP/fl