La quinta audiencia del juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida en Chaco en junio de 2023, estuvo marcada por testimonios de fuertes revelaciones íntimas y tensos cruces entre las partes. Una de las declaraciones más destacadas fue la de Ronan Amarilla, ex novio y amigo de la víctima, que relató cuando César Sena la violentó al menos dos veces un mes antes de su desaparición.

Durante horas, el joven expuso las conversaciones que mantuvo con Cecilia días antes del 2 de junio, cuando se la vio con vida por última vez, ingresando a la casa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de quien era su pareja. También, dio cuenta de un chat de cuando ella ya estaba desaparecida, lo que confirma que el acusado "se hizo pasar por la víctima" tras presuntamente haberla matado.

Otros de los testigos que hablaron en la jornada fueron Eugenia Álvarez Piccili, psicóloga; Carolina Pasarelo, perito informática; Melani Maksimchuk, amiga de César; Rita Romero, exintegrante del movimiento social Emerenciano; el médico forense Carlos Zárate; y Gloria Romero, madre de Cecilia, quien se quebró al escuchar los audios en el que su hija le contaba que se iría a vivir al sur del país.

“Me hizo la guillotina"

Según explicó Amarilla, Cecilia le comentó que había mantenido una fuerte discusión con César, que llegó al juicio imputado como autor del delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia".

En aquella ocasión, el joven que en ese entonces tenía 20 años estaba dentro de la camioneta familiar y cuando su novia se quiso bajar él la agredió. “Estábamos discutiendo por una pavada. Me hizo la guillotina, y como tiene mucha fuerza me lastimó. Vi pasar la vida delante de mis ojitos, pero no es la primera vez que es así de violento”, le reveló la víctima.

César Sena y Cecilia Strzyzowski.

Otro punto que expuso Amarilla, quien había salido con la joven entre 2020 y 2021, y después de separarse se volvieron amigos, es que de manera constante ella le decía que tenía miedo de Marcela Acuña. Además, según sus palabras, la mujer "amenazó a César con desheredarlo" si no se divorciaba de Cecilia.

Por último, sobre el supuesto viaje a Ushuaia que iba a realizar la pareja, el testigo contó que tenía conocimiento de ese destino donde al parecer irían a vivir y trabajar y que el 2 de junio, cuando se cree que Cecilia ya habría sido asesinada, recibió un mensaje donde la chica le informó que ya habían llegado a la Ciudad de Buenos Aires para luego volar a Tierra del Fuego. Según la investigación, este mensaje habría sido enviado por alguno de los acusados.

Las trabajadoras del movimiento Emerenciano complicaron a César

Maksimchuk y Rita Romero, integrantes de la agrupación social fundada por Sena y Acuña, coincidieron en que César tenía "dos arañazos" en el cuello cuando lo vieron, el 2 y 3 de junio de 2023 durante una actividad sanitaria que hicieron en Colonia Elisa. La primera de ellas sostuvo que cuando le preguntó al joven qué le había ocurrido, éste le respondió que había tenido una fuerte pelea con Cecilia. "'Me dijo, ella me tiró todo lo que tenía delante'", recordó.

Romero, por su parte, aseguró que fue la propia Acuña la que le pidió que acompañara a César a Colonia Elisa porque lo veía "muy extraño". También añadió que no creyó la versión del principal sospechoso acerca de los rasguños, ya que le había comentado que se los hicieron mientras entrenaba. "No le creí, en las artes marciales no te dejan tener las uñas largas", dijo.

La declaración de la psicóloga y el médico forense

La psicóloga Álvarez Piccili, que atendió a Cecilia en siete sesiones durante 2023, también confirmó el episodio de violencia que sufrió la joven con quien era su novio dentro de la camioneta de los Sena. Ella le habló de su relación con César y le contó que convivían en la casa de su abuela, Mercedes Valois Flores.

En este contexto, le confió el momento que involucró la agresión verbal y física. Durante la discusión, César le gritó “Cerrá el cu**”, y cuando ella intentó bajarse de la camioneta, él la tomó violentamente y la sujetó del cuello con la maniobra de la “guillotina”. El Equipo Fiscal Especial (EFE) planteó que esta habría sido la maniobra que habría utilizado el acusado para concretar el femicidio.

Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

En su turno, el Dr. Carlos Manuel Zárate, integrante del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF), confirmó que César tenía heridas compatibles con una acción defensiva. Estas lesiones corresponderían a las que el joven presentaba en su cuello y sus brazos, acorde al profesional que lo revisó después de que se entregara en la comisaría.

El llanto de Gloria Romero, mamá de Cecilia

Mientras el tribunal reproducía los mensajes de Cecilia, su madre gritó desgarradamente: “¿Por qué? ¿Por qué?”. Durante su testimonio, afirmó que los meses previos a la desaparición de su hija "sólo hablaban por videollamada", porque César "controlaba todos los mensajes". También dijo que la familia Sena la "obligaba" a participar de actividades políticas y sociales, algo que no le gustaba: "Ella odiaba ser piquetera, César le decía que tenían que mostrar vida de pobres".

En otro tramo, se quebró cuando escuchó el mensaje. "Solo sería ir a vivir, trabajar y escuchar", comentaba en ese registro Cecilia sobre el viaje a Ushuaia que iba a realizar con César, acerca del cual la Fiscalía cree que habría sido una excusa para llevarla a la casa de su familia, donde presumen que la habrían asesinado.

Las audiencias del juicio por jurados por la desaparición de la joven, ocurrida el 2 de junio de 2023, se desarrollan hasta el 20 de noviembre en los tribunales chaqueños de la calle Juan B. Justo al 42. Además de César Sena y sus padres, llegaron al proceso imputados por "encubrimiento agravado" Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Fabiana González, colaboradores cercanos de la familia.

