La mamá de Cecilia Strzyzowski rompió en llanto por un audio de la joven: "Ese hollín era mi hija"

Tras la conformación del jurado, este lunes comenzó una nueva audiencia en el juicio por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, donde la madre de la joven, Gloria Romero, retomó su declaración y rompió en llanto al escuchar un audio de su hija. "¿Por qué?", se pregunto la mujer antes de quebrarse y sufrir una descomposición, motivo por el cual debió pasarse a un cuarto intermedio.

Antes del inicio se vivió una situación particular: César Sena, ex pareja de Cecilia y acusado de haberla asesinado, y su padre, Emerenciano Sena -imputado como partícipe necesario-, se cubrieron sus rostros con barbijos y hojas para no ser captados por las cámaras de los medios que se ubicaron dentro de la sala, tras la autorización del tribunal. Además, el abogado defensor del dirigente social, Ricardo Osuna, anunció que solicitará que se excluya la declaración de Romero.

Declararon la abuela y madre de Cecilia Strzyzowski en el juicio por su conmocionante asesinato

Durante su testimonio, Gloria resaltó que los meses previos a la desaparición de su hija "sólo hablaban por videollamada", porque César "controlaba todos los mensajes" que le enviaba. También relató que Cecilia no se sentía cómoda con las actividades políticas y sociales en las que la familia Sena supuestamente la obligaba a participar: "Ella odiaba ser piquetera, la obligaban a borrar todo de su Instagram".

"César le decía que tenían que mostrar una vida de pobres", añadió sobre otra de las estrategias que habrían utilizado para controlarla, según sostuvo la madre de la víctima. Por otro lado, aseguró que su concuñada, Marcela Acuña -otra de las imputadas-, le había ofrecido ser candidata en las Elecciones 2023: "Le dije que ella no sabía de política, que se pusiera a estudiar. Me contestó que 'sólo iba a firmar'".

César Sena y Cecilia Strzyzowski.

Luego, en otro tramo de la audiencia, Romero se quebró cuando escuchó un mensaje que le había enviado su hija y que se reprodujo como prueba. "Solo sería ir a vivir, trabajar y escuchar", comentaba en ese registro Cecilia sobre el viaje a Ushuaia que iba a realizar con César, acerca del cual la Fiscalía cree que habría sido una excusa para llevarla a la casa de su familia, donde presumen que la habrían asesinado.

En ese momento, se descompensó y preguntó entre lágrimas: "¿Por qué?". Gloria también habló del día en que la llamaron para reconocer los objetos y restos que habían encontrado los investigadores durante los rastrillajes, los cuales habían sido incinerados. "Nunca me voy a olvidar del ruido del diente en la bandeja. Ese hollín era mi hija. Casi me muero", manifestó.

Tras unos minutos, la mujer decidió seguir escuchando la lectura de los audios y más tarde se pasó a un cuarto intermedio. Gloria se retiró asistida del Centro de Estudios Judiciales de Resistencia y la abuela de la joven, Mercedes Valois Flores, aseguró que después de terminar sus declaraciones inicialmente iban a seguir el desarrollo del juicio de manera remota.

Audiencia del juicio por la desaparición de Cecilia Strzyzowski.

La defensa de Emerenciano Sena pedirá la nulidad del testimonio

Por su parte, la estrategia de la defensa de los acusados se centrará en pedir que se declare nula la declaración de la madre de la víctima, ya que los abogados sostienen que el fiscal de Cámara, Martín Bogado, supuestamente habría visitado a Romero en el hotel en el que se aloja y afirma que lo habría hecho para preparar sus palabras.

“El fiscal se entrevistó con la testigo, y eso no corresponde. Por eso pediremos que se excluya su testimonio”, sostuvo Osuna, representante del dirigente social, ante la prensa.

Las audiencias del juicio por jurados por la desaparición de la joven, ocurrida el 2 de junio de 2023, se desarrollan hasta el 20 de noviembre en los tribunales chaqueños de la calle Juan B. Justo al 42. Además de César Sena y sus padres, llegaron al proceso imputados por "encubrimiento agravado" Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Fabiana González, colaboradores cercanos de la familia.

