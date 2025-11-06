Octava jornada del juicio por Cecilia: dos fotos clave, sangre en una cama donada y la sonrisa de César

La octava audiencia del juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski profundizó este jueves en evidencia forense que, según la acusación, confirma el intento de borrar rastros tras el crimen. Peritos declararon que un anillo, un dije en forma de cruz y una cama con sangre humana, todos secuestrados durante la investigación, están vinculados a la joven. Sobre el cierre, un gesto de César Sena, captado mientras se exhibían restos quemados de la billetera de la víctima, causó sorpresa durante la cobertura que realizaban periodistas en el auditorio del Superior Tribunal de Justicia.

El primero en declarar fue José Antonio Fernández, perito de la División Metodologías Investigativas de la Policía del Chaco. Relató que dos fotografías publicadas por Cecilia en sus redes sociales funcionaron como referencia para cotejar objetos encontrados en distintos puntos de la investigación, particularmente en Campo Rossi y en el Barrio Emerenciano.

En esas imágenes, tomadas un tiempo antes de su desaparición, la joven lucía un dije metálico con forma de cruz y un anillo compuesto por un cintillo plateado con piedra y una alianza lisa. El perito sostuvo que ambos coincidían plenamente con los recuperados quemados durante los operativos posteriores al 2 de junio de 2023.

El hallazgo del dije ocurrió durante un rastrillaje en la orilla del riacho Tragadero, en Campo Rossi, donde también se encontraron restos óseos. La pieza estaba doblada, quemada y cubierta de barro y óxido, pero aun así fue reconocida por Gloria Romero, madre de Cecilia, quien aseguró que su hija lo usaba siempre porque había sido un obsequio de su hermana. Ese reconocimiento fue acompañado por el testimonio de Mercedes Valois Flores, tía abuela de la víctima, quien observó la pieza con una lupa y la identificó como “la crucecita de ella”.

Caso Cecilia: tensión en el Día 8 por un video de Acuña que generó duros cruces en el juicio

Según Fernández, una fotografía publicada por Cecilia en diciembre de 2022 permitió confirmar el cotejo. Para los fiscales, que ese objeto haya aparecido incinerado junto a restos óseos respalda la hipótesis de que se intentó destruir evidencia.

Un circuito similar siguió el anillo. Fue secuestrado durante un allanamiento en un descampado del Barrio Emerenciano Sena, donde también se incautaron otros elementos quemados, entre ellos blísters de medicamentos, restos de valija, vidrios de celular y aros. Tanto Romero como Valois Flores reconocieron el anillo, y el perito señaló que guardaba claras similitudes con el visibilizado en las fotos de redes sociales.

El análisis sobre la cama que la familia Sena donó poco después de la desaparición aportó uno de los datos más contundentes de la jornada. Fernández indicó que, según la investigación, la maniobra fue ordenada por Marcela Acuña y ejecutada con la coordinación de su colaboradora Fabiana González. El 6 de junio de 2023, un camión conducido por Alfredo Aguirre trasladó la cama, el colchón, un sofá rojo y dos cajoneras hasta una vivienda del barrio, en un movimiento que quedó registrado en cámaras de seguridad.

Los peritos detectaron manchas rojizas en la parrilla de la cama y máculas oscuras en el colchón. Los estudios de laboratorio confirmaron que se trataba de sangre humana. Posteriormente, análisis de Biología Molecular determinaron que el perfil genético era compatible en más del 99,99% con el de Gloria Romero, lo que permitió concluir que la sangre correspondía a Cecilia Strzyzowski.

Manchas de sangre

El detalle técnico sobre las manchas fue ampliado luego por Sergio Fabián Moro, bioquímico forense del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF). El especialista afirmó que la presencia de sangre respondía “a un contacto directo, por apoyo de un cuerpo lesionado”, descartando que se tratara de salpicaduras. También negó que pudiera tratarse de sangre menstrual, tal como había sugerido la defensa en línea con una carta pública difundida por el propio César. “Las manchas no corresponden a sangre menstrual”, enfatizó.

Un audio no admitido en el juicio expone el nivel de control de Marcela Acuña sobre Cecilia Strzyzowski

Durante su testimonio, Moro también evaluó restos quemados recuperados en la casa de los Sena, entre ellos una billetera calcinada que contenía fragmentos de tarjetas de distintos bancos y servicios. Algunos vestigios conservaban parcialmente el nombre de la víctima. Mientras se describía este hallazgo ante el jurado, las cámaras que transmiten la audiencia hacia el auditorio del Superior Tribunal de Justicia captaron a César Sena sonriendo, una imagen que generó murmullos entre quienes seguían la exposición.

La octava jornada concluyó reforzando la tesis fiscal: Cecilia estuvo dentro de la casa de los Sena, donde habría sido atacada; su cuerpo habría sido incinerado y sus pertenencias, quemadas o trasladadas para ocultar rastros. Los objetos identificados gracias a dos fotos personales —el dije, el anillo—, sumados al hallazgo de sangre en la cama donada, se posicionaron como las pruebas más importantes durante el juicio.