Caso Cecilia: tensión en el Día 8 por un video de Acuña que generó duros cruces en el juicio

La octava jornada del juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski terminó envuelta en discusiones técnicas y sin poder completar la declaración de la oficial de Cibercrimen que analizaba material audiovisual de la familia Sena. La controversia surgió cuando se intentó reproducir una serie de entrevistas públicas de Marcela Acuña, una de las principales imputadas.

La testigo, Camila Franco, integrante del Departamento de Cibercrimen de la Policía del Chaco, había sido convocada para exponer sobre las entrevistas otorgadas por integrantes del clan Sena antes del 9 de junio de 2023, jornada en la que se realizaron allanamientos y detenciones en la vivienda de Santa María de Oro 1460. Su declaración quedó a mitad de camino luego de una lluvia de planteos de las defensas.

Las objeciones surgieron cuando uno de los videos exhibidos incluía texto sobreimpreso. Según los abogados defensores, ese contenido no había sido contemplado dentro del material autorizado como prueba. El Ministerio Público Fiscal desestimó esa interpretación y defendió la validez de la proyección.

Pese a que eran seis entrevistas las autorizadas, solo se alcanzó a reproducir una: la que Acuña brindó frente a la Comisaría Tercera de Resistencia mientras su hijo, César Sena, declaraba en calidad de testigo. A su lado se veían a su hermana, Patricia, y militantes del movimiento social del que es referente, varias sosteniendo cartelones que rezaban: “Fuerza César”.

En esa intervención pública, Acuña buscó quitarle peso a la relación entre su hijo y la víctima —a la que calificó como inestable— y reclamó que, si la Justicia no encontraba a Cecilia, “saldrían a buscarla”. También acusó a los medios de “estigmatizar a un adolescente”, advirtió que podría denunciarlos por difamación y vinculó las acusaciones a intereses políticos en el marco de las PASO.

Entre las declaraciones más resonantes de ese archivo, se escuchó a la imputada afirmar:

“Las mamás sabemos los hijos que hacemos”.

“¿Es un delito ser hijo de una zurda?”.

“Todo esto es para dejar mal parado al gobierno de turno”.

“Los llamo a todos a buscar a Cecilia”.

Mientras el video se proyectaba, las cámaras en la sala alternaban miradas hacia los imputados. Acuña observó la escena con gesto contenido.

Cuando el tribunal se disponía a exhibir una segunda entrevista, cerca de las 16.22, las defensas volvieron a objetar la presencia de leyendas añadidas en la imagen. La nueva pulseada jurídica llevó a la jueza técnica, Dolly Fernández, a ordenar un cuarto intermedio.

La continuidad del testimonio de Franco se definirá este viernes, cuando el tribunal resuelva si el resto del material podrá ser proyectado ante los jurados.