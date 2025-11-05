Mientras se desarrolla el juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida en Chaco en 2023, Nicolás Boniardi Cabra, ex integrante de la defensa del dirigente social Emerenciano Sena, volvió a ser noticia tras quedar detenido por amenazar a un perito. La semana pasada, el letrado fue demorado luego de grabar con su celular a las personas que habían sido convocadas para conformar el jurado.

Boniardi era hasta ese entonces colaborador de Ricardo Osuna, quien lidera el equipo legal que defienda al padre de César Sena, el principal sospechoso por la desaparición y presunto femicidio de la joven de 28 años. Durante las audiencias preliminares para elegir a los miembros del jurado fue acusado de filmar a los candidatos, una acción que está prohibida porque viola la garantía de imparcialidad del proceso y no protege el anonimato de los designados.

El abogado fue aprehendido por desobediencia y declaró ante la fiscal Ana González de Pacce, momento en el que negó las acusaciones. A pesar de esto, no quiso aportar la contraseña de su dispositivo para que la Justicia comprobara su declaración, por lo que el teléfono quedó en manos de los peritos del Poder Judicial de Chaco.

Este martes, fue convocado nuevamente para brindar la clave de manera voluntaria, pero cuando llegó al Gabinete Científico se negó y amenazó con pegarle a uno de los profesionales, según se desprende de la resolución de la fiscal de turno, Rosana Soto. En ella, destacó que el defensor "ingresó sin autorización al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses para amenazar al perito Facundo Toledo, que en ese momento no se encontraba, por lo que el acusado fue hasta su oficina".

Al llegar al despacho, se encontró con una compañera del técnico y le lanzó una advertencia: “Decile que no tengo problemas de ir a la fiscalía y romperle los dientes”.

Este episodio generó una discusión dentro del establecimiento, por lo que se le pidió que se retirara. Finalmente, la titular de la Fiscalía N° 2 ordenó su arresto por desobediencia y también por perturbación del orden, motivo por el que Boniardi Cabra este miércoles se entregó en la sede judicial y quedó detenido.

Tras el escándalo, Osuna se despegó del joven que formaba parte de su equipo y el jueves pasado aseguró ante la prensa: “No trabaja más conmigo”.

Por otro lado, el Juzgado de Garantías Nº1 había autorizado que se abriera el celular del abogado del líder del clan Sena para llevar a cabo una copia y el respectivo análisis forense, con el fin de constatar qué hizo con los videos e imágenes que habría obtenido en la jornada de elección de jurados.

Sin embargo, el perito confirmó que, después de efectuar diversos intentos de análisis, no se logró acceder a la memoria interna del teléfono, de acuerdo a lo consignado por Diario Norte.

Los acusados en el juicio por la desaparición de Cecilia

César Sena, ex pareja de la víctima y que por un breve tiempo estuvo casado con ella hasta que sus padres los obligaron a divorciarse, llegó al juicio por jurados imputado por "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por el concurso premeditado de dos o más personas", que prevé la pena de prisión perpetua.

En tanto, Emerenciano y su esposa, Marcela Acuña, fueron procesados como coautores del mismo delito, al haber sido considerados como "partícipes necesarios". Para los investigadores, habrían estado detrás de la planificación y encubrimiento del femicidio, impartiendo órdenes a sus colaboradores cercanos y utilizando su influencia en la política chaqueña.

Los otro cuatro acusados por el crimen son Fabiana González y su pareja, José Gustavo Obregón, parte del círculo de confianza de los dirigentes piqueteros; y Gustavo Melgarejo y su esposa, Griselda Reinoso, a cargo de cuidar el campo y la chanchería que son propiedad de la familia Sena. Según la investigación, habrían ayudado a limpiar la casa donde habría ocurrido el asesinato y a trasladar y ocultar el cuerpo.

