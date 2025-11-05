Juicio por el femicidio de Cecilia: un video del rastrillaje en el Tragadero refuerza el rol de Obregón en el descarte de restos

Un registro audiovisual obtenido durante un procedimiento oficial en el Campo Rossi el 20 de junio de 2023 volvió a comprometer este martes a Gustavo Obregón, imputado por encubrimiento agravado en el femicidio de Cecilia Strzyzowski. El material, exhibido ante el jurado en la séptima audiencia, lo muestra reconociendo objetos y restos calcinados hallados en la zona donde, según la acusación, se habrían arrojado fragmentos del cuerpo de la joven al río Tragadero tras su incineración.

La prueba fue presentada durante la declaración de Silvana Bonillo, licenciada en Criminalística y Criminología y jefa del Gabinete Científico Judicial, quien participó activamente en distintos operativos vinculados a la investigación. La especialista describió el contexto en el que se produjo la filmación: un rastrillaje orientado por el propio Obregón, quien había indicado el lugar donde él y César Sena habrían abandonado los restos.

En la proyección se observa a Obregón, esposado, vestido con jean, zapatillas negras y campera con capucha, asintiendo cuando los agentes le muestran diversos elementos secuestrados en el predio. Según la reconstrucción de Bonillo, en un pasaje clave del video, el acusado relaciona los restos óseos exhibidos con lo que él mismo habría trasladado días antes junto a Sena, y en otro momento reproduce el gesto de remover el agua del Tragadero, maniobra que —afirma— habría realizado para ayudar a dispersar el material arrojado al cauce.

Juicio por Cecilia: peritaje revela que los celulares de César y la víctima hicieron el mismo recorrido hacia Campo Rossi

Un procedimiento marcado por hallazgos

El operativo de aquel 20 de junio comenzó por la mañana, con personal policial desplazado hasta la zona rural de Puerto Tirol. El equipo detectó señales de un fogón próximo al río y, para trabajar sobre el lecho, se construyeron dos muros de contención con bolsas de arena y tierra. Técnicos de la Administración Provincial del Agua intervinieron para drenar parte del cauce mediante motobombas.

Obregón fue trasladado al lugar horas después, bajo custodia policial y acompañado por su defensora de entonces, Gisela Gauna Wirz. Al momento, el Gabinete Científico ya realizaba tareas sobre el terreno.

Mientras avanzaba el rastrillaje, se recuperó un dije metálico ennegrecido, con forma de cruz y bordes irregulares. El objeto, embalado en presencia de testigos, fue luego reconocido por Mercedes Valois Flores, tía abuela de la víctima, como una prenda personal de Cecilia. Su madre, Gloria Romero, ratificó esa identificación y explicó que se trataba de un obsequio familiar.

La presencia de restos óseos calcinados en el mismo sector reforzó la presunción de que parte del cuerpo de la joven había sido destruido y arrojado en dicha zona.

Elecciones 2025: se localizaron 31 personas que eran buscadas por órdenes judiciales de todo el país

En jornadas posteriores, nuevos operativos sobre el mismo curso de agua permitieron recuperar fragmentos óseos adicionales, piezas dentarias, restos de raíces y, semanas después —el 7 de julio de 2023—, un hueso largo y una vaina calibre 22. Parte del material fue identificado como restos humanos.

Lo que había dicho Obregón

En una ampliación de declaración del propio Obregón, del 20 de junio de 2023. En esa instancia, afirmó que el 6 de junio de ese año, por indicación de César Sena, había comprado bolsas negras de consorcio en un supermercado. Dijo que ambos se trasladaron al mismo predio rural, donde pidieron una pala a Gustavo Melgarejo y que Sena comenzó a llenar las bolsas con cenizas del lugar que —según su testimonio— contenían “huesos chiquititos”.

Relató luego que trasladaron las bolsas hasta un sendero que descendía al Tragadero, donde Sena desató los paquetes y volcó el contenido en la orilla. Acto seguido, habría prendido fuego las bolsas vacías. Obregón aseguró que estuvo “muy nervioso” durante todo el proceso, mientras que el resto sostenía la inocencia de César.

Durante la exposición de Bonillo, la coincidencia entre esos dichos y lo observado en las imágenes —especialmente cuando Obregón identifica elementos y recrea el gesto de agitación del agua— fue marcada por la fiscalía como indicio de participación directa en la maniobra posterior a la muerte de Cecilia.

La fiscalía busca con esa pieza fortalecer la hipótesis de que Cecilia fue asesinada, incinerada y finalmente descartada en el río.