Elecciones 2025: se localizaron 31 personas que eran buscadas por órdenes judiciales de todo el país

La Justicia logró ubicar a 31 personas requeridas, por diversos motivos, por juzgados y tribunales de todo el país durante las elecciones legislativas del 26 de octubre.

"Operativo Urna 2025"

Así lo revelan los resultados del “Operativo Urna 2025”, desarrollado por la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP), que encabeza Juan Pablo Bello.

El informe fue presentado por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), a cargo del fiscal José María Campagnoli y bajo la dirección general de Romina Del Buono.

Antes de esa jornada electoral, la SeCaP encomendó “a diversas divisiones policiales de todo el país, que concurrieran a los distintos lugares de votación a fin de cumplir con los requerimientos de magistradas y magistrados para ubicar a personas declaradas rebeldes, sobre las que pesaba un pedido de captura o de quienes se necesitaba conocer su paradero”, informó el sitio Fiscales.gob.ar.

Resultados

Luego de que se remitieran 340 oficios en investigaciones criminales y correccionales, se logró el día de los comicios “capturar a 6 personas que estaban evadidas de la justicia, mientras que se notificó a otras 16 personas imputadas con averiguación de paradero vigente”.

Además hay que añadirles “9 que fueron ubicadas en el marco del mismo operativo, pero en días previos y posteriores” a la jornada electoral: “3 de ellas tenían pedido de captura y otras 6 fueron notificadas”.

En síntesis se pudo “ubicar a 31 personas y someterlas a proceso, mientras que otras 309 aún son buscadas”.

“Ello evidenció que el operativo desplegado tuvo una efectividad del 9%”, concluyó el sitio de Fiscales.gob.ar