Infraestructura Escolar: Corrientes invirtió $12 millones de dólares para finalizar obras de Nación

El secretario de Infraestructura Escolar de Corrientes, Emilio Breard, defendió la inversión provincial en educación y reveló que la provincia tuvo que hacerse cargo de obras que el Gobierno Nacional paralizó, incluso antes de la asunción del presidente Javier Milei.

Zago sobre las internas del Gobierno: "Tienen más operaciones que un quirófano de hospital"

Breard informó que, a pesar de los recortes de fondos de Nación, la gestión provincial construyó 170 nuevos establecimientos escolares entre jardines de infantes, primarias, secundarias, escuelas técnicas e Institutos de Formación Docente (IFD), un número que calificó como "realmente importante".

"Hicimos 170 establecimientos nuevos.. Son más de 100.000 m² nuevos construidos y las obras son de muy buena calidad en el sentido de que la obra que se hace en la Isla Apipé o la que se hace en el centro de Corrientes son de la misma calidad", aseguró el funcionario.

El recorte de Nación y la reprogramación de obras

El secretario explicó que el proyecto original de la provincia contemplaba la construcción de 225 escuelas. Esta meta tuvo que ser "reprogramada" debido al drástico corte de recursos que, según Breard, comenzó en octubre de 2022, bajo la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía.

Resaltó que en ese momento, si "nos mandaban 1.000 empezaron a mandarnos 300" y aseguró que la administración provincial "no maneja la plata, se pagan los certificados de obra, nada más". Esta situación provocó un proceso de "racionalización de la obra pública en el año 2022 y 2023, que culminó con la parada de todas las obras en septiembre del año 2023, inclusive antes de que gane Milei".

Breard destacó que, a pesar del recorte, la provincia no detuvo el nivel de inversión, ya que tuvo que hacerse cargo de 12 millones de dólares en obras que eran responsabilidad de Nación y quedaron inconclusas. Puso como ejemplo el JIM 21 de Capital, que se inició con un 10% de inversión nacional y el resto fue cubierto por la provincia.

Valdés celebró la designación de Santilli como ministro del Interior y pidió "profundizar" el diálogo con las provincias

Internet de alta calidad en escuelas rurales

En otro eje de la gestión, Breard celebró la solución a la problemática de la "última milla" de internet en los establecimientos más pequeños y remotos.

Anteriormente, se utilizaba un sistema "punto a punto" que era "muy endeble" y dejaba a varias escuelas sin conexión si fallaba una antena. Hoy, gracias a la implementación de tecnología Starlink a través de TelCo, se logra una solución técnica "muy importante", dijo en declaraciones a radio La Red.

El nuevo sistema permite instalar una antena de internet de altísima calidad en cada establecimiento, la cual, además, funciona con suministro de energía eléctrica de paneles solares. "Es un honor y da mucha satisfacción ver una escuelita con dos o tres alumnos que están en el medio de la laguna con internet y con luz a través de paneles", concluyó el secretario.