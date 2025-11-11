El veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se daría a conocer este viernes

El veredicto por el femicidio de Cecilia Strzygowski se daría a conocer este viernes en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco. La joven de 28 años desapareció en junio de 2023 y sus restos aún no se hallaron.

Gustavo Briend, el abogado de Gloria Romero, la madre de la víctima, dialogó con la agencia Noticias Argentinas y manifestó que la sentencia se determinaría antes de lo previsto a raíz de que el juicio por jurados populares iba a finalizar el 20 de noviembre. Con respecto al debate que se lleva contra el Clan Sena en el Centro de Estudios Judiciales, el letrado sostuvo: “Creo que el viernes tenemos fallo”.

En la audiencia de este lunes declaró Francisco Rodolfo Ríos, el dueño de un campo situado en Campo Rossi Sur, aledaño a una propiedad de César Sena, Emerenciano y Marcela Acuña, según informó el portal del Diario Norte.

El testigo ratificó que el matrimonio acusado y Gustavo Melgarejo compartieron un asado e “incontables cervezas” el 2 de junio de 2023 (fecha de la desaparición de Cecilia): “Nos conocimos hacía dos o tres meses, quedamos en juntarnos y compartir algo. Él trajo patamuslo y yo puse un poco de asado”.

César, expareja de la víctima, llega al debate acusado del delito de homicidio doblemente agravado en carácter de autor, mientras que sus padres, Emerenciano y Acuña, por ser partícipes necesarios del femicidio. Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Fabiana González llegan a juicio por el delito de encubrimiento agravado.

Este domingo, Marcela Acuña, que está siendo juzgada en Chaco como “partícipe necesaria” en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, agredió a cinco agentes penitenciarias y quedó aislada en una celda individual de la cárcel de mujeres donde se encuentra detenida.

La medida agravó la situación de Acuña, sobre la que pesa el rechazo por parte de la mayoría de las internas de esa misma penitenciaría, quienes acusan a la mujer de “comportamiento conflictivo”, junto con sus compañeras de celda Fabiana González y Griselda Reynoso, acusadas por encubrimiento agravado del femicidio.

Las víctimas de la agresión de Acuña fueron la cabo primero Luciana Romero (eritema lineal leve en el codo derecho), la cabo primero Viviana Beatriz Pawizki (golpe en la rodilla izquierda), la cabo primero Camila Martínez (escoriación en el antebrazo izquierdo), la agente Gavilán Soto (hematoma en la pierna izquierda) y la agente Lucía Benítez (eritema lineal en el antebrazo derecho).

El crimen ocurrió en junio de 2023 cuando Cecilia fue hasta la casa de sus suegros, donde se iba a encontrar con su esposo. Una cámara registró su ingreso, pero nunca su salida y esa fue la última vez que se la vio con vida.

Aunque el cuerpo de la joven todavía no fue hallado, los investigadores creen que aquella tarde fue asesinada dentro de la vivienda, trasladaron sus restos hasta la chanchería familiar, la quemaron y luego espaciaron sus restos en distintas zonas del barrio Emerenciano.