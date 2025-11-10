Parque Patricios: quiso constantar un robo en la empresa donde trabaja, se cayó y murió

Cuatro delincuentes ingresaron a robar en una empresa distribuidora de paneles solares en el barrio porteño de Parque Patricios y, como consecuencia, un hombre falleció. Las autoridades iniciaron un amplio operativo en la zona y deben investigarse las causas del fallecimiento.

Según pudo constatar Perfil el caso tuvo lugar dentro de la empresa Siltron, dedicada a la distribución de paneles solares, ubicada sobre la calle Sánchez de Loria al 2018, donde un conjunto de delincuentes ingresó alrededor de las 6 de la mañana para efectuar el robo.

Fue un empleado del lugar quien dio aviso al 911, advirtiendo que, al ingresar, se encontró con que la puerta de ingreso a la empresa había sido violentada. Acto seguido, las autoridades iniciaron un operativo en el lugar y allí se encontraron con que un hombre había fallecido.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Al arribar, se observó al empleado, de 65 años, con un pie enganchado en la escalera, sin vida. A prima facie el mismo al querer revisar el local se cayó de la escalera golpeándose la cabeza, perdiendo la vida", indicaron los voceros al respecto de la muerte.

Hallan muertas a una mujer y su hija en su casa de Villa Luro: creen que sufrieron un robo y que conocían al asesino

A través de las imágenes de cámaras de seguridad privadas se puede ver que los delincuentes ingresaron al lugar alrededor de las 6 de la mañana y se retiraron luego de varios minutos, sin poder precisar si sustrajeron algo del interior del establecimiento.

Alrededor de las 7 de la mañana, las imágenes mostraron el ingreso de la víctima que, según trascendió, se habría descompensado mientras subía las escaleras y se percataba de la situación. El SAME constató el fallecimiento y las pericias policiales descartaron que el fallecido haya tenido contacto con los delincuentes.

Si bien en un principio había trascendido la versión de una presunta toma de rehenes, la Policía de la Ciudad descartó poco después dichas afirmaciones e incluso indicaron que los delincuentes solo estuvieron unos minutos en el lugar y no una hora como también se había dicho.

AS/fl