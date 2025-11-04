Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) fue abordado por dos motochorros por el dinero que retiró de una financiera ubicada en el Microcentro porteño, en la concurrida intersección de las avenidas Corrientes y Reconquista. Un llamado al 911 alertó sobre un herido con arma de fuego luego en la esquina de Iberá y Cuba, motivo por el cual los efectivos de la Comisaría Vecinal 13B se dirigieron rápidamente hasta el lugar.

Los criminales siguieron a la víctima, quien iba acompañada por un amigo (también agente retirado de la Policía Federal), desde el Microcentro hasta Núñez, en la esquina de Cuba e Iberá, donde intentaron reducirlos de manera violenta. El oficial extrajo su revólver reglamentario, disparó contra los atacantes, abatió a uno de ellos en el lugar y logró repeler el ataque mientras que el otro logró escapar a toda velocidad en una motocicleta KTM Duke.

Afortunadamente, el policía resultó completamente ileso tras el enfrentamiento, y fue trasladado a la Comisaría Vecinal 13B y quedó detenido por disposición del Juzgado Nacional Criminal y Correccional, a cargo del juez Marcelo Muffatti.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un motochorro intentó asaltar a la esposa de un policía y murió tras un tiroteo en Chaco

La esquina se ubica en un área de gran circulación peatonal y vehicular

El sospechoso murió en el lugar, pese a la rápida llegada de una ambulancia, que intentó brindarle asistencia médica de urgencia. Aunque los médicos realizaron maniobras para reanimarlo, no lograron salvarle la vida.

El rastreo del delincuente prófugo aún continúa, y las autoridades mantienen activa la investigación, siguiendo cada línea de investigación para dar con su paradero lo antes posible. Ante el hecho, la fiscalía porteña ordenó peritajes del arma utilizada y revisó las cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos.

MVS/ML