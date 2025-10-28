Un motochorro intentó asaltar a la esposa de un policía y murió tras un tiroteo en Chaco

Un intento de robo en el barrio Los Milagros de Barranqueras terminó de manera trágica este lunes por la noche. Un hombre que intentó asaltar a la esposa de un efectivo policial fue abatido tras enfrentarse a tiros con el uniformado, quien intervino para defenderla.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 23 horas del lunes, cuando la mujer circulaba en motocicleta y fue interceptada por un sujeto armado que se desplazaba en otra moto. El delincuente intentó sustraerle el rodado, pero la víctima alcanzó a alertar a su pareja, un agente de la fuerza provincial, que se encontraba a pocos metros.

De acuerdo con las primeras pericias, el efectivo se identificó como policía y le dio la voz de alto, pero el asaltante abrió fuego para intentar escapar. En ese contexto, el agente repelió la agresión utilizando su arma reglamentaria. Uno de los disparos impactó en el ladrón, que cayó a pocos metros del lugar.

Pese a que una ambulancia del servicio de emergencias llegó rápidamente, el hombre falleció antes de ser trasladado. No portaba documentación, por lo que los investigadores trabajan para establecer su identidad.

La fiscal de turno, Ana González Pacce, dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial para realizar las pericias en el lugar. Además, ordenó el secuestro del arma reglamentaria del efectivo y la toma de testimonios de vecinos y testigos presenciales.

Fuentes del caso indicaron que el policía se encontraba fuera de servicio, pero su actuación se enmarca dentro del protocolo de defensa propia previsto en la ley.

Vecinos del barrio relataron que se escucharon “varias detonaciones” y que en cuestión de minutos la zona se llenó de patrulleros y ambulancias. Algunos testigos aseguraron que el asaltante actuaba solo, mientras que otros creen que habría tenido un cómplice que logró escapar.

El caso causó conmoción en Barranqueras, una ciudad que en las últimas semanas registró varios hechos de violencia vinculados a robos en la vía pública. Las autoridades no descartan que el delincuente abatido haya participado en otros asaltos recientes bajo la modalidad de “motochorro”.

La investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía N.º 2, que aguarda los resultados de las pericias balísticas y de autopsia para determinar con precisión cómo ocurrió el enfrentamiento.