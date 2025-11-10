Buscan a una mujer desaparecida en Necochea y detienen a su pareja: investigan un posible femicidio

La Policía Local y Defensa Civil de Necochea trabajan en un intenso operativo de búsqueda de Débora Bulacio, desaparecida desde el sábado por la noche. Su pareja fue detenida cuando intentaba abandonar la localidad y la Justicia investiga si se trata de un femicidio.

La mujer de 38 años y su pareja llegaron durante la semana pasada para acampar en una zona del Parque Miguel Lillo. La idea, según confirmaron familiares de la mujer desapercibida, fue viajar de mochileros y tomarse unos días de descanso en la ciudad balnearia.

Sin embargo, los planes cambiaron: testigos afirmaron que escucharon una fuerte discusión durante el sábado por la noche y que en la mañana del domingo, se vio al hombre salir en solitario del camping. El testimonio central lo aportó el seguridad del lugar, a la que le llamó la atención que el novio se fuera del lugar de acampe y que Debora nunca pasara a registrar su salida.

A esto se le suma que los familiares de la víctima no tuvieron respuesta durante el fin de semana, ni llamados telefónicos, ni mensajes de texto. Explicaron que no saben nada de ella desde el sábado, por lo que rápidamente realizaron la denuncia de su desaparición.

"Me mandó que no tenía crédito, que estaba usando wifi ahí y el último mensaje que me mandó fue un audio diciéndome a las 10 de la noche que agarró wifi y que me amaba. Es lo único que me mandó", detalló Tania, su hija, en declaraciones a TN.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía local y por lo pronto su pareja está detenida en la policía local, donde declarará en las próximas horas. Al hombre lo detuvieron haciendo dedo para subirse a algún auto con el plan de abandonar Necochea.

Según describieron los familiares de la víctima, Débora mide aproximadamente 1.70 metros, es de contextura delgada y tiene rastas de colores en su cabello. Al momento de su desaparición vestía ropa deportiva.

Cómo avanza el operativo

Según publicó Ecos Diarios, la Policía avanzó con los rastrillajes de la zona y en un operativo de 80 agentes se tuvieron novedades: se encontró ropa de mujer en la playa, muy cerca de la zona donde estaban parando. El camping se ubica en una zona boscosa localizada frente a la costa, aunque en un sector sobre rocas elevado unos metros sobre el mar.

Agentes que tomaron el caso fueron a la casa de una de las hijas de Débora para tomarle declaración. Explicó que la mujer tenía previsto estar de regreso este lunes en Barker, una localidad bonaerense entre Necochea y Tandil.

"Iba a volver para hoy y yo voy para el pueblo y la iba a ver. Porque la extrañaba, ella me extrañaba y me compró los pasajes para que yo vaya nos veamos", detalló Tania, que estudia en La Plata. "Estamos preocupados, desesperados porque son casi 48 horas que no sabemos de ella y es raro", añadió. "Yo le hice una carga a su teléfono y no aparecen los mensajes".

“Mamá nunca me contaba mucho sobre cómo era su relación, pero yo me enteraba que por ahí se peleaban y ya no estaban juntos y después volvía de cursar a mi pueblo y ella me decía que estaba con él", describió la hija de Débora.

