El cuerpo de una joven de apenas 18 años fue encontrado en un descampado ubicado en la ciudad en la ciudad de Frías, en la zona suroeste de Santiago del Estero. Las autoridades investigan dos hipótesis y en la causa hay un detenido que confesó haber estado con la adolescente antes de su desaparición. Aunque se desligó del hecho, declaró ante las autoridades y expresó que "se le fue la mano".

La víctima fue identificada como Emilse Camila Barrera, residente del barrio Esperanza de la mencionada localidad. Según indica el parte policial, este fin de semana su cadáver fue hallado por un vecino de 63 años que pasaba caminando por una zona descampada, situada el cruce de la calle Catamarca y la ruta nacional 157. El hombre, rápidamente dio aviso a la Policía provincial.

La joven yacía con "golpes visibles en distintas partes del cuerpo y sin sus prendas de vestir", presentando un fuerte golpe en la cara y rastros de sangre, principalmente en la nariz. Todavía restan los resultados de la autopsia para conocer la mecánica de la muerte, pero de forma preliminar medios locales informaron que la causa de la misma habría sido por un traumatismo de cráneo.

Además, indicaron que "no había señales de robo", por lo que el caso quedó caratulado como "homicidio" mientras avanza la investigación a cargo de la fiscal de turno por el Ministerio Público Fiscal de Frías, Natalia Simoes. La funcionaria judicial no cerró ninguna hipótesis y el caso está abierto, con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y las últimas comunicaciones de Emilse por celular y en sus redes sociales.

En las últimas horas se realizaron múltiples allanamientos en los barrios de Banda Verde, Villa Paulina y Eliseo Fringes. En un domicilio de esta última localidad se concretó la detención de Raúl Pallares, señalado como principal sospechoso del presunto femicidio, ya que fue una de las últimas personas que estuvo con la adolescente antes de que no se tuviera mas información sobre su paradero.

La aprehensión del hombre se realizó debido a diversas incongruencias en su relato, en el cual reconoció que se encontró con la joven luego de haber pactado un supuesto encuentro sexual en una vivienda. El Diario Panorama consignó que el sospechoso tiene antecedentes penales, entre ellos una condena por abuso sexual, y durante su declaración pronunció: "Se me fue la mano".

Investigan a otro hombre y a una mujer por la muerte de Emilse

Existe otra línea investigativa que apunta a la teoría de que la víctima conocía a Dolores Estefanía del Carmen, que reside en Banda Verde y se cree que le conseguiría "clientes" para este tipo de encuentros a la joven, en un contexto que aún no fue esclarecido. Otro de los sospechosos que está bajo los ojos de la Justicia es René Juárez, dueño de la casa donde la chica fue vista con vida por última vez.

Por el momento, no se definió si serán imputados en la causa y se analiza una versión que sostiene que Pallares conocía previamente a Emilse, e incluso tendría una denuncia por violencia de género contra ella. En la intervención inmediata trabajaron agentes de la División Homicidios, Criminalística y se espera el informe forense y de otras pericias para reconstruir las horas de la joven anteriores a su deceso.

