El STJ de Corrientes confirmó la prisión perpetua para el hombre que asesinó a su expareja

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes ratificó la condena a prisión perpetua contra Aldo Guari por el femicidio de su expareja, Andrea Pianalto, ocurrido en 2019. El máximo tribunal rechazó el recurso de casación de la defensa y confirmó la calificación de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio).

El hecho, ocurrido entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de octubre de 2019 en la Delegación Municipal del barrio Fray José de la Quintana de la ciudad de Corrientes, fue analizado por el STJ bajo la perspectiva de género obligatoria.

El fallo del STJ y la perspectiva de género

El voto conjunto de los ministros concluyó que el imputado ejerció control, dominio y violencia sobre la víctima por su condición de mujer, en una relación marcada por el sometimiento y la desigualdad de poder, encuadrando el caso dentro del concepto penal de femicidio.

El ministro Alejandro Chain, autor del voto principal, sostuvo que la sentencia original del Tribunal Oral Penal N° 2 fue coherente y se basó en una valoración probatoria ajustada a derecho.

“El carácter cíclico de la violencia doméstica se reconstruye a partir de los testimonios. El agente actuó inspirado por una motivación asentada en el género o misoginia”, señaló el ministro Chain.

Chain recordó la obligación del Estado argentino de juzgar con perspectiva de género, conforme a instrumentos internacionales como la Convención de Belem do Pará y la Ley 26.485, indicando que cualquier respuesta judicial debe contemplar la relación desigual de poder sostenida por "prácticas históricas de sometimiento".

Los ministros Eduardo Panseri, Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz adhirieron al voto en su totalidad, ratificando la condena.

Los hechos del femicidio

La víctima, Andrea Pianalto, había acudido al lugar de trabajo de su ex pareja (donde él se desempeñaba como sereno) para llevarle la cena. Durante una discusión, el hombre la atacó violentamente:

Primero la golpeó y la asfixió manualmente .

Luego la hirió con un cuchillo en el cuello, causándole la muerte.

El Tribunal Oral Penal N° 2 acreditó que el agresor ejercía violencia física, psicológica y simbólica sobre la víctima, quien intentaba separarse. La prueba clave incluyó mensajes amenazantes, testimonios de los hijos de la pareja y pericias forenses que confirmaron múltiples lesiones defensivas en el cuerpo de la mujer.

Tras el crimen, el condenado intentó simular un suicidio, pero fue hallado con vida por sus hijos, quienes alertaron a la policía.