La Justicia investiga la muerte de Matilda López Sanzetenea, la joven estudiante de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que falleció tras caer de un segundo piso en el barrio porteño de San Telmo, y tienen la mira a su novio, Nahuel Castillo C., quien está detenido. Mientras avanza la investigación, se conocieron diferentes testimonios sobre el sospechoso que lo definen como una persona "muy tóxica".

Castillo nació en 2007 en Argentina pero pasó casi toda su vida en el departamento de Tarija, en Bolivia, lugar en el que conoció a Matilda. Previamente, cuando él tenía 16 años, mantuvo una relación con una chica de 14, a quien conoció a través de las redes sociales y al parecer le hacía planteos similares, controlando los lugares a los que iba, con qué personas hablaba y hasta le cortaba las conversaciones con sus amistades.

San Telmo: el pasado violento del novio de Matilda y un video clave

“Decía que si hablaba con sus amigas no lo amaba, que se iba a matar”, comentó una persona cercana a la joven, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad. Esta versión va en el mismo sentido al del círculo íntimo de Matilda, que ha solicitado que la causa se investigue como un presunto femicidio por diferentes elementos que apuntan contra Castillo.

Según indicaron al medio TN, el detenido habría obligado a la adolescente a tener relaciones cuando no quería. “Decía que se iba a matar constantemente", añadieron. Pablo López, padre de la víctima, sostuvo que "le hacía las mismas extorsiones" que a su hija y señaló: "Es un chico que viene ejerciendo coacciones y violencia de género desde hace varios años".

"Matilda lo conoció en Bolivia. Se cruzaron en un evento estudiantil hace; después volvieron a encontrarse en la Argentina. El pibe era un tóxico tremendo, y yo le desaconsejé a mi hija esa relación. Lo hablamos varias veces... era muy jodido, muy tóxico. Es muy difícil que hoy los chicos te hagan caso", lamentó el hombre, que además comentó que cuando se peleaban, el sospechoso "cortaba el acceso a la cuenta de banco que compartían".

Matilde López, que la adolescente de 18 años que murió tras caer de un segundo piso en San Telmo.

Por otro lado, Wara Salazar, una de las amigas de Matilda, también coincidió con esta versión y dijo que la joven "estaba atrapada en un chantaje emocional". Entre diferentes situaciones que describió, afirmó que el acusado de 18 años "no la dejaba hablar con otros hombres, no quería que tuviera amigos y se iba detrás de ella a la facultad para espiarla".

"Él tenía antecedentes en Tarija: había acosado y maltratado a sus exnovias. Me acuerdo de que le dije que no era un chico bueno para ella, que no debía volver con él. Pero en Buenos Aires no conocía mucha gente y me imagino que él hacía lo imposible para estar detrás de ella”, completó.

La detención del novio de Matilda

La situación procesal contra Nahuel Castillo es compleja, ya que tiene lesiones compatibles con un intento de defensa, como rasguños en la espalda, lo que indicaría que podría haber ocurrido una pelea previa. A esto se sumó un video captado por una cámara de seguridad de la zona, donde se observa el momento en que Matilda cae e impacta contra el asfalto.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 5, a cargo de Manuel de Campos, ordenó la detención de Castillo y la Fiscalía analiza la grabación cuadro por cuadro para reconstruir qué ocurrió dentro del departamento antes de que la víctima cayera por el balcón, del domicilio ubicado en la calle Defensa al 300.

El hecho tuvo lugar este domingo, minutos después de la medianoche. La joven fue trasladada de emergencia al Hospital Argerich con politraumatismos craneales. Allí, fue sometida a una intervención quirúrgica, pero murió poco después debido a la gravedad de las heridas.

