San Telmo: el pasado violento del novio de Matilda y un video clave

La muerte de Matilda López Sanzetenea (18) puso en la mira de la Justicia a su novio: Nahuel Castillo Corminola. El joven, también de 18 años como la víctima, llegó a Buenos Aires para estudiar Derecho en una universidad privada, fue detenido en el lugar donde la chica cayó al vacío desde un segundo piso en la calle Defensa al 300. La familia de la víctima sostiene que no se trató de un accidente, sino de un femicidio, y reclama que la causa sea recaratulada.

Castillo nació en enero de 2007 en Argentina, pero pasó casi toda su vida en Tarija, una ciudad del sur boliviano. Allí conoció a Matilda, y fue él quien aparentemente impulsó el proyecto de mudarse a Buenos Aires para estudiar, aunque no coincidieron en las carreras: ella eligió Diseño en la UBA y él se inclinó por la abogacía.

En Argentina, Nahuel no tenía un domicilio fijo. Algunos días paraba en la casa de su tía; otras, en Villa Madero. Mientras tanto, su familia –padres y hermano– continuaba en Bolivia.

El padre de Matilda contó recientemente que las amigas de su hija le hablaron de los problemas que el imputado arrastraba en Tarija. “Tiene antecedentes de violencia de género contra otras parejas”, reveló. Y detalló dos episodios que lo impactaron: “Hay una chica de 15 años que aparentemente perdió un embarazo”, y “hay otra que está internada en un psiquiátrico”.

Las pruebas que existen contra Castillo marcan una situación procesal comprometida. El chico presentaba rasguños en la espalda, lesiones compatibles con un intento de defensa. Para los investigadores, esa evidencia derivó en su inmediata a detención, por orden el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, a cargo de Manuel de Campos.

A ese cuadro se sumó un video que será determinante en el expediente. Las imágenes, captadas por la cámara de un comercio de la cuadra, muestran el momento en que la joven impacta contra el asfalto. Un hombre que caminaba por la zona se queda paralizado; segundos después, varias personas se acercan a asistirla. La fiscalía ya analiza cuadro por cuadro ese material para reconstruir la secuencia previa y dilucidar qué ocurrió dentro del departamento.

Para la familia, el video confirma que la caída no fue accidental. Oliverio, hermano de Matilda, expresó que “con las cámaras, la fiscalía va a determinar cómo cayó ella, si él estaba solo y quién la asistió”. La Policía, según detalló, detectó de inmediato los arañazos del acusado. Pablo López, por su parte, dijo que ver el registro lo enfrentó al horror: “Ella se defendió; no me puedo imaginar lo que vivió mi hija en sus últimos segundos”.