La búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido hace casi un año y medio en la localidad de 9 de Julio, en Corrientes, sumó novedades tras la autorización judicial para realizar nuevos rastrillajes y allanamientos cerca del lugar en el que fue visto por última vez. Este lunes, comenzaron los operativos para hallar pruebas en el campo del matrimonio de Victoria Caillava y Carlos Pérez, dos de los siete imputados en la causa principal.

"Por distintos motivos no se había podido hacer, si bien estas cuatro lagunas siempre estuvieron en el ojo de la querella y de la Policía Federal", afirmó la abogada Belén Russo Cornara, una de las representantes legales de la familia del pequeño de 6 años -que al momento de su desaparición tenía 5-. Las propiedades de la pareja investigada se ubican cerca de la Ruta Provincial 113.

Caso Loan: un decisión judicial podría ser clave para saber qué ocurrió con el nene desaparecido

La letrada dijo a LN+ que los procedimientos están bajo la dirección del Comando Unificado Corrientes (CUC) y cuenta con la participación de la mencionada fuerza federal, Prefectura Naval Argentina, el SIFEBU y el SENASA, entre otros organismos. "El año pasado uno de los espejos de agua se secó y se hicieron rastrillajes, con perros, pero la más grande nunca se pudo investigar en todo su perímetro", añadió.

Para Russo Cornara, hasta el momento no se habían podido intervenir las lagunas con la profundidad que la búsqueda de una personas desaparecida exige: "Lo hacemos para poder descartar cualquier duda que queda". Las tareas en el campo que pertenece a la exfuncionaria municipal de 9 de Julio y a su marido, un capitán de navío retirado, ya se realizan con protocolos de preservación de evidencias y protección ambiental y cuenta con el trabajo de buzos y canes.

La Resolución N° 527/2025 dictada por el Juzgado Federal de Goya detalla que la medida se prolongará por 50 días y que puede extenderse de acuerdo al clima y los resultados obtenidos. En el escrito, se detalla que será necesaria la presencia policial cuando se lleven a cabo allanamientos en las tierras adyacentes a las lagunas, y en viviendas y galpones ubicadas en el lugar.

Según las primeras imágenes, se observa que se estableció un control estricto de acceso y circulación en las zonas de trabajo, con registro fílmico y fotográfico obligatorio y la presencia de testigos hábiles que no forman parte de las fuerzas de seguridad. La jueza Cristina Pozzer Penzo otorgó intervención a la querella y la autorización de un familiar directo y un abogado durante los operativos.

Loan desapareció el 11 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, cercano a la localidad de 9 de Julio, en el departamento de San Roque, cuando fue con su papá, José, a un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. Tras la comida, fue junto a otros niños, acompañado por su tía Laudelina y otros dos adultos, a recolectar naranjas en una zona cercana y desde entonces no se supo más nada sobre su paradero.

El almuerzo en la casa de la abuela Catalina: la última imagen que se conoce de Loan.

A principios de junio pasado, se confirmó que los siete imputados irán a juicio. Además de Pérez, Caillava y Laudelina Peña, están procesados el esposo de ella, Antonio Benítez; su amigo Daniel Ramírez; la pareja de éste, Mónica Millapi; y el excomisario de la localidad correntina, Walter Maciel.

Se los acusa de haber actuado de forma coordinada para sustraer y ocultar a un menor de edad, en los términos del artículo 146 del Código Penal, simulando una desaparición accidental, incluyendo la plantación de una zapatilla en un lodazal y la presunta construcción de una narrativa falsa para confundir a los investigadores, de acuerdo a la hipótesis fiscal.

El abogado del excomisario apuntó contra Pérez y Caillava

La desaparición de Loan Peña tiene siete imputados en la causa principal y otros diez en un expediente paralelo, que enfrentarán el juicio por coautoría del delito de sustracción del pequeño de 6 años. Se trata de presuntos psicólogos y un agente investigados por haber retenido a menores testigos y manipulado sus declaraciones, además de defraudación al Estado.

En lo que respecta al caso principal, recientemente el abogado Richard Vallejos, defensor del excomisario supuestamente forma parte de "las personas injustamente detenidas". Sin embargo, apuntó contra tres acusados y marcó como al responsable de todo a Pérez, a quien definió como "autor de una tragedia".

El caso Loan irá a juicio: elevan el expediente contra los siete detenidos por su desaparición

"Considero que Carlos Pérez y María Victoria Caillava son los responsables de este hecho; y Laudelina, por haber mentido, tiene una participación", manifestó Vallejos en diálogo con RadioNord Continental. Además, dijo que, en su opinión de acuerdo a los elementos que figuran en la causa, el excapitán "salió a una velocidad considerable ese día, de ese lugar, y en ese momento atropelló al niño".

"Lo alzó en la camioneta. La intención, calculo yo, de acuerdo al rastreo del teléfono y del GPS, fue llevarlo en un principio al hospital. De hecho, llegan al hospital de 9 de Julio, eso indica el GPS, se dan cuenta que el el nene, evidentemente, perdió la vida y fueron a la casa", planteó como hipótesis de lo que podría haber ocurrido aquel 11 de junio.

La investigación sigue abierta. La justicia considera imprescindible continuar con la búsqueda de Loan, cuyo paradero aún se desconoce; mientras se define el futuro procesal de los acusados en el expediente paralelo, entre los que se encuentran Nicolás Soria (alias “el Americano”), Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete y Delfina Taborda.

