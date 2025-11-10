“Más felices que nunca”: cervezas, videos y sin humo, la defensa para despegar a Melgarejo de Campo Rossi

En la décima audiencia del juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la defensa de Gustavo Melgarejo avanzó con su línea argumental: demostrar que, la noche del 2 de junio de 2023, el casero estuvo lejos del lugar donde, según la acusación, se incineró el cuerpo de la joven.

El testimonio fue aportado por Francisco Rodolfo Ríos, dueño del predio próximo a la propiedad de Emerenciano Sena en Campo Rossi, sitio central en la reconstrucción fiscal. Su relato se integró a una jornada dominada por siete testigos de la defensa.

Hasta el momento, pasaron 36 de los 52 testigos previstos. El debate continuará este martes desde las 8.

La versión Ríos: música, alcohol y calma

Apoyado en un bastón, Ríos juró decir la verdad y reconstruyó su vínculo con Melgarejo: “Lo conocía de pasar; venía seguido porque en el camino hay un kiosco”, dijo.

Aseguró que esa noche lo recibió en su casa junto a Griselda Reinoso (también imputada) y la hija de ella. Según su relato, Melgarejo llegó habiendo bebido y continuó consumiendo “incontables cervezas” durante varias horas.

Los 7 días que siguieron al femicidio de Cecilia: chats revelan órdenes, maniobras y mensajes de alarma

En la sala se proyectó una foto tomada a las 23:50 del 2 de junio, en la que se ve al grupo reunido, y dos videos grabados ese mismo día. En uno de ellos, con vallenato de fondo, Melgarejo declara:

“Así vivimos nosotros: más felices que nunca; pobres pero humildes”.

En otro, muestra un cochecito:

“Ahí está tu nueva sobrina, tío; la otra está durmiendo”.

Para la defensa, esas imágenes demuestran que el casero estuvo parte de esa noche allí y no en el predio de los Sena.

Sin fuego, sin humo, sin alarma

Consultado por la fiscalía, Ríos fue categórico: “No vi humo esa noche ni en los días siguientes”.

Recordó haber visto humo otras veces —“cuando prenden el horno”— pero afirmó no recordar quemas relevantes a principios de junio. Alegó además que la vegetación circundante y la distancia (estimada en 667 metros entre accesos de ambos campos) dificultan ver cualquier foco ígneo desde su casa.

Durante el contrainterrogatorio, el fiscal Martín Bogado logró una afirmación útil para su teoría:

—¿Un fuego en esa zona debe ser controlado para que no se expanda?

—Sí, respondió Ríos.

Una carta que la hermana de Emerenciano Sena quiso filtrar tensó la novena audiencia del juicio por Cecilia

Ese reconocimiento va en línea con la hipótesis fiscal: si hubo una quema destinada a eliminar el cuerpo, debió existir intervención humana sostenida, lo que vuelve a situar a Melgarejo y Reinoso como ejecutores.

El capítulo Obregón

Ríos también vinculó a Gustavo Obregón —imputado por encubrimiento— al afirmar que lo visitó en un Citroën gris preguntando si su campo estaba a la venta, supuestamente por orden de Emerenciano Sena. No pudo precisar fecha, pero el dato aporta contexto a movimientos en torno a Campo Rossi durante 2023.

Peritos, distancias y cadena de custodia

La línea defensiva se apoyó además en tres testimonios técnicos:

Marcelo Martín Esposito , criminalista, confirmó que extrajo la foto y los videos de la noche del 2 de junio.

, criminalista, confirmó que extrajo la foto y los videos de la noche del 2 de junio. Carlos Plaquin , elaboró un croquis que midió 667 metros entre accesos de los dos predios.

, elaboró un croquis que midió entre accesos de los dos predios. Daniel Rodolfo Pierdominici, de Cibercrimen, ratificó el correcto resguardo de la evidencia digital.

Este bloque pericial busca fortalecer dos núcleos: que Melgarejo estaba lejos de la supuesta zona de quema y que los registros exhibidos fueron preservados adecuadamente.