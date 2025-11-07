Una carta que la hermana de Emerenciano Sena quiso filtrar tensó la novena audiencia del juicio por Cecilia

Lo que parecía un tramo más del debate oral por el femicidio de Cecilia Strzyzowski terminó convertido en uno de los momentos más ásperos de la novena jornada. La declaración del subcomisario David De León, convocado para explicar un secuestro realizado el 4 de julio de 2023 en la Comisaría Tercera de Resistencia, destapó una maniobra atribuida a Marcelina Sena, hermana de Emerenciano: según el funcionario, la mujer intentó entregar a su hermano una carta junto con comprimidos mientras él permanecía detenido.

De León relató que el hallazgo ocurrió durante la revisión de alimentos y frutas que Marcelina llevó hasta la dependencia. Entre ellos, se detectó un envoltorio metálico con dos papeles y dos pastillas verde claro, que quedaron incorporados al expediente. Según consta en el acta, los textos incluían instrucciones dirigidas a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, con referencias directas a la estrategia defensiva. Una de las frases más llamativas rezaba: “Empezá a hacer show… que hagas bajar tu azúcar así apuramos la domiciliaria”.

Otras líneas hablaban de coordinación, silencio y tiempos procesales:

“OSUNA tiene todo bajo control”.

“No hagas ningún tipo de declaración… si Marcela declara, se hunden los tres”.

“Puede haber un posible arreglo con una jueza de garantías”.

También se instruía sobre eventuales escenarios futuros: si los análisis genéticos resultaban comprometedores, convenía que Emerenciano declarara recién entonces.

La situación, que en un primer momento parecía una descripción breve de procedimiento, terminó exponiendo inconsistencias y generó un choque frontal con las defensas. Durante el interrogatorio, la abogada Olga Mongeló pidió precisión sobre cómo se secuestraron los elementos, quién estuvo presente y de qué forma se resguardó la cadena de custodia. De León respondió de manera imprecisa, lo que derivó en una serie de objeciones.

La jueza técnica Dolly Fernández rechazó un planteo de la Fiscalía que acusaba hostigamiento, sostuvo que las preguntas eran legítimas y remarcó que el testigo “no estaba contestando”. El clima se deterioró aún más cuando intervino el defensor Ricardo Osuna, quien cuestionó el estado anímico y la claridad del subcomisario. En medio de la audiencia le preguntó si “se sentía bien” y, durante un cuarto intermedio, llegó a sostener que el policía “estaba alcoholizado” y que “dijo cualquier cosa” al prestar testimonio.

Las defensas también señalaron falencias en la documentación: la abogada Celeste Ojeda, representante de Marcela Acuña, destacó que el acta de secuestro fue firmada únicamente por agentes policiales y un empleado de la comisaría, sin identificación funcional, pese a que los protocolos recomiendan incluir un testigo civil cuando el procedimiento lo permite. Tampoco se dejó constancia sobre obstrucciones para hacerlo.

El intento de Marcelina Sena de hacer llegar la carta y los comprimidos quedó entonces bajo la lupa. Además de las instrucciones vinculadas a la estrategia judicial, uno de los papeles mencionaba la posibilidad de cambiar de defensor y sugería un número telefónico para concretarlo: “Si querés, podemos cambiar de defensor. Tenés que pedirlo por nota al fiscal.”

La exposición de De León, inicialmente prevista como un aporte breve al debate, se extendió casi una hora entre réplicas y objeciones, con incidentes que dejaron expuestos los nervios del cierre de las declaraciones de testigos ofrecidos por la fiscalía.