Los mensajes de Marcela Acuña para Capitanich antes de su detención: “Lo tienen a Emerenciano secuestrado”

Durante la novena audiencia del juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la exposición de nuevas pruebas tecnológicas reveló mensajes que Marcela Acuña envió a Fabiana González el 9 de junio de 2023, mientras se desarrollaba el operativo policial en Santa María de Oro 1460, la vivienda familiar de los Sena.

Según el registro exhibido por el perito Sergio Esquivel, de la División Investigaciones, los mensajes fueron enviados en plena tarde del allanamiento. Acuña le escribió a González:

“Soy Marcela. Están allanando la cuadra de mi casa, no puedo pasar.”

“Nadie informa nada. Mándale esto a Coqui.”

En los intercambios posteriores, Acuña insistió en que se comunicara con el entonces mandatario chaqueño, Jorge Capitanich, e incluso le pidió:

“Apúrale a Coqui que lo tienen a Emerenciano secuestrado.”

“Preguntale si puedo hablar con los jefes. Emerenciano está adentro.”

La respuesta de González fue escueta:

“No me atiende.”

Intentos de comunicación en medio del operativo

Los mensajes fueron enviados en simultáneo al despliegue policial que culminó con la detención de Emerenciano Sena, Marcela Acuña y al día siguiente César Sena, principales imputados por el femicidio de Cecilia.

Ese día, la investigación judicial ya había vinculado a la familia con las maniobras de ocultamiento del cuerpo y con los mensajes que buscaban unificar discursos entre los miembros del entorno.

El contenido de la conversación fue incorporado como prueba en la jornada de debate y, según la fiscalía, evidencia el intento de la dirigente social de influir o buscar auxilio político ante el avance de la causa.