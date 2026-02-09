Caso Cecilia Strzyzowski: la Justicia define este martes las penas para César Sena, sus padres y los acusados por encubrimiento

La causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski entra en una instancia decisiva este martes, cuando la Justicia chaqueña dé a conocer las penas que deberán cumplir César Sena, sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, además de los imputados señalados por colaborar en el encubrimiento del crimen.

La audiencia se realizará a partir de las 9 bajo modalidad virtual, en el marco del expediente que investiga el asesinato ocurrido en junio de 2023 en la ciudad de Resistencia.

Prisión perpetua en expectativa para el principal acusado

El jurado popular ya declaró culpable a César Sena por homicidio doblemente agravado, figura penal que contempla el agravante por el vínculo y por mediar violencia de género. Esta calificación prevé como única pena posible la prisión perpetua.

Según la acusación, Cecilia fue asesinada el 2 de junio de 2023 dentro de la vivienda de la familia Sena. La hipótesis sostenida durante el juicio indica que el hecho ocurrió en un contexto de violencia de género y que luego se habría desplegado una maniobra destinada a ocultar el crimen y eliminar evidencias.

El rol atribuido a Emerenciano Sena y Marcela Acuña

Durante el proceso, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron declarados partícipes primarios del femicidio, por lo que también enfrentan la posibilidad de recibir penas de prisión perpetua.

Para la Fiscalía y las querellas, ambos habrían tenido un papel determinante en el encubrimiento posterior al asesinato, con el objetivo de garantizar la impunidad del hecho. Las defensas, en cambio, cuestionaron esa interpretación y sostuvieron planteos orientados a atenuar las sanciones.

Las penas que se debatirán para los acusados por encubrimiento

El tribunal también deberá definir la situación de los imputados que fueron hallados culpables por haber intervenido tras el crimen.

Gustavo Obregón y Fabiana González fueron condenados por encubrimiento agravado. Durante los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal solicitó penas cercanas al máximo previsto por la ley, mientras que las querellas reclamaron sanciones más severas.

Las defensas, por su parte, pidieron la aplicación de condenas en suspenso o alternativas, argumentando la falta de antecedentes penales y el tiempo que los acusados ya permanecieron detenidos.

En tanto, Gustavo Melgarejo, condenado por encubrimiento simple, permanece actualmente en libertad. Su situación podría modificarse si el tribunal resuelve imponer una pena de cumplimiento efectivo.

La decisión final estará en manos de la jueza técnica

La responsabilidad de fijar las condenas recaerá en la jueza técnica Dolly Fernández, quien deberá establecer las penas dentro de los márgenes previstos por el Código Penal, tras el veredicto unánime emitido por el jurado popular.

El proceso judicial fue considerado uno de los juicios por jurados más complejos desarrollados en el Chaco, tanto por la gravedad del caso como por el impacto social y mediático que generó desde el inicio de la investigación.

Un crimen con fuerte repercusión social y política

El femicidio de Cecilia Strzyzowski provocó una profunda conmoción en la provincia y en todo el país. La causa puso bajo análisis no solo un hecho de violencia extrema, sino también la influencia política y social del entorno familiar de los acusados.

La acusación sostuvo que el crimen estuvo atravesado por un entramado de violencia, control y relaciones de poder dentro del núcleo familiar.

Otra causa judicial que sigue en curso

Mientras se espera la definición de las condenas por el femicidio, Emerenciano Sena y Marcela Acuña continúan involucrados en una investigación paralela en el fuero federal por presunto lavado de dinero.

La causa se originó tras los allanamientos realizados en la vivienda donde fue asesinada Cecilia, procedimiento en el que se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo. La Justicia busca determinar si existieron maniobras para justificar fondos públicos a través de estructuras vinculadas a organizaciones sociales.