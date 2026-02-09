Aguiar: "Este Gobierno no tiene un programa económico, tiene un plan de negocios"

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se reunió con el Secretario Adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, y coincidieron en que “consolidar y hacer crecer el frente sindical es un mandato de los trabajadores y una imperiosa necesidad para la confrontación contra el Gobierno de Milei”.

Cachanosky explicó por qué el FAL "no es una buena idea en la reforma laboral"

“No podemos esperar nada de Milei”

“Con Pablo estamos de acuerdo en que no podemos esperar nada de Milei y de su gabinete, que están completa y absolutamente subordinados al poder empresarial local y al transnacional”, expresó Aguiar.

“Empezamos a coincidir, a encontrarnos los dirigentes y gremios que consideran que en este tiempo histórico y con este gobierno el diálogo es inconducente”, agregó el gremialista.

El encuentro se desarrolló durante más de una hora en la sede de Camioneros de San José 1781, CABA, según informó ATE.

Diseñadora sobre la crisis en la industrial textil: “No me había pasado nunca, ni en la pandemia sentí una cosa igual”

“FRESU”

“El frente sindical tiene que batallar hasta su último aliento para derrotar la reforma laboral, pero también tiene que trascenderla porque se trata de derrotar las políticas del oficialismo. Este Gobierno no tiene un programa económico, tiene un plan de negocios. Tenemos que impedir que se afiance este modelo de saqueo y empobrecimiento”, sostuvo Aguiar.

“No podemos esperar que nadie venga a defendernos por nosotros. De los únicos que podemos esperar todo es de los trabajadores y tenemos que seguir organizándolos”, cerró.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) se movilizará este martes 10 a la ciudad de Rosario.