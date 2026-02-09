Muerte dudosa de un niño en Chaco: investigan a su padre y a un hermano tras el hallazgo del cuerpo

La Justicia chaqueña investiga la muerte dudosa de un niño de 9 años en El Espinillo, un hecho ocurrido durante el fin de semana que derivó en un amplio despliegue policial y en la demora preventiva de dos familiares directos del menor.

El caso quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y se encuentra en plena etapa investigativa, a la espera de los resultados de los estudios forenses que permitan establecer la causa del fallecimiento.

Según fuentes policiales, el hecho salió a la luz durante la noche del sábado, cuando se recibió un aviso sobre el fallecimiento del menor dentro de una vivienda ubicada en la planta urbana de la localidad. Al llegar al domicilio, personal de la comisaría local junto a un médico constataron que el niño ya se encontraba sin signos vitales. De acuerdo a los primeros indicios, el deceso habría ocurrido varias horas antes de que se realizara la comunicación a las autoridades.

Ante la situación, el fiscal Gerónimo Agustín Roggero, con jurisdicción en El Espinillo y Misión Nueva Pompeya, ordenó preservar la escena para permitir el trabajo del Gabinete Científico del Poder Judicial.

Demora del padre y del hermano mayor

Durante las primeras actuaciones, los investigadores establecieron que en el domicilio se encontraban el padre del menor, de 37 años, y un hermano mayor de 25 años, quienes fueron demorados de manera preventiva mientras avanzan las pericias.

Ambos fueron trasladados para la realización de exámenes médicos y estudios forenses, ya que presentaban afecciones cutáneas compatibles con enrojecimientos y cuadros alérgicos al momento del procedimiento.

Fuentes policiales indicaron que las pruebas buscan determinar si los familiares pudieron tener algún grado de participación en el hecho o si las lesiones están vinculadas a otras circunstancias.

Secuestro de elementos y peritajes tecnológicos

En el marco de la investigación, efectivos de la División de Investigaciones Complejas realizaron el relevamiento del domicilio y secuestraron distintos elementos de interés para la causa.

Entre los objetos incautados se encuentran prendas de vestir, teléfonos celulares, equipos informáticos y sistemas de almacenamiento digital, los cuales serán sometidos a peritajes técnicos para reconstruir el contexto en el que ocurrió el fallecimiento.

Autopsia clave para determinar la causa de muerte

El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial de Juan José Castelli, donde se realizará la autopsia que permitirá establecer con precisión la causa y las circunstancias del deceso.

Desde la Policía indicaron que la situación procesal del padre y del hermano dependerá de los resultados que arrojen los estudios forenses y el análisis integral de las pruebas recolectadas. Mientras tanto, la madre del niño, quien no residía en el domicilio y vive en Castelli, fue informada del hecho y se encuentra a disposición de la Justicia.