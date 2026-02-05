Un hecho insólito ocurrió en la provincia de Chaco donde un hombre violó la prisión domiciliaria y fue encontrado poco después dentro de un freezer. El operativo que derivó en el curioso hallazgo del detenido fue llevado a cabo por uniformados de la Policía chaqueña.

Todo comenzó cuando las autoridades fueron alertadas sobre la fuga de Víctor Manuel Romero (36), un hombre conocido como "El Chino" o "Lobo", que había obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria tras haber sido condenado.

Fuentes policiales indicaron que un vecino, quien pidió mantener reservada su identidad por temor a represalias, dio aviso a los efectivos alrededor de la 1 de la madrugada sobre la presencia del detenido, quien se encontraba prófugo de la Justicia.

Tras la alerta enviada por el hombre, las autoridades conformaron un grupo de trabajo y desplegaron un operativo cerrojo en una zona de monte cercana al basural municipal de Quitilipi donde se habría estado ocultando el sospechoso. Luego del rastrillaje, los uniformados rodearon una chanchería y se acercaron a un rancho ubicado en el interior del predio.

Al inspeccionar el precario lugar ubicado en la zona, los policías, parte del Cuerpo de Operaciones Motorizadas, se percataron de unos movimientos sospechosos que provenían de la vivienda improvisada y observaron que el prófugo se levantó de la cama, cerró la puerta y se metió dentro de un freezer.

Luego de descubrir al detenido dentro del electrodoméstico, los uniformados dieron inmediata intervención a la Justicia y, dentro del parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las autoridades sostuvieron que "no importa el escondite ni la estrategia, el trabajo policial continúa".

El hombre fue fue reducido sin que se registraran incidentes y el caso quedó en manos del Juzgado de Ejecución Penal de Presidencia Roque Sáenz Peña. Se espera que el magistrado interviniente evalúe las medidas judiciales correspondientes a tomar ante la violación del beneficio otorgado.

