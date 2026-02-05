El Tribunal Oral Federal de General Roca confirmó este miércoles las penas de las condenas a los cinco integrantes del grupo Albatros, de la Prefectura Naval Argentina, acusados de ser partícipes necesarios en el homicidio de Rafael Nahuel, asesinado el 25 de noviembre de 2017 en la provincia de Río Negro en el contexto de una persecución por un intento de desalojo en la comunidad Lafken Winkul Mapu en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

El juicio por el crimen de Rafael Nahuel comenzó en agosto de 2023. En noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca condenó a cinco integrantes del grupo Albatros: Juan Obregón, Sergio García, Sergio Cavia, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos por “homicidio agravado con exceso en la legítima defensa” y se los inhabilitó de cumplir funciones por 7 años.

Condenaron a los cinco prefectos acusados de asesinar a Rafael Nahuel

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este miércoles, ese mismo tribunal confirmó la condena a cinco años para Cavia como autor material y a cuatro años y medio para el resto de los prefectos como partícipes necesarios. El periodista Santiago Rey informó en su cuenta de X que “los uniformados seguirán libres hasta que la sentencia condenatoria de fines de 2023 quede firme en la Corte Suprema de Justicia”. El Máximo Tribunal no tiene plazo para expedirse.

La confirmación de las condenas del Tribunal Oral Federal de General Roca que se conoció este miércoles llegó tras la sentencia de la Sala III de Casación Penal que sugirió morigerar las penas.

"Era un disparo detrás del otro": la prima de Rafael Nahuel contó su versión de la muerte del joven mapuche

Rey aseguró que el TOF de General Roca “avaló (el) argumento del enfrentamiento armado, pero no hay pruebas de disparos que no hayan sido de los Albatros (tiraron casi 150 veces)”.

La reconstrucción del hecho

El 23 de noviembre de 2017 efectivos ingresaron a las tierras que habían sido ocupadas dos meses antes por integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, cerca del lago Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Con orden del juez federal Gustavo Villanueva, efectivos de la Policía Federal y de Prefectura detuvieron a mapuches, entre ellos mujeres y chicos. Algunos pudieron escapar hacia las montañas.

En agosto de ese mismo año en un contexto de persecución en la provincia de Chubut había desaparecido Santiago Maldonado. Encontraron su cuerpo en el río Chubut el 17 de octubre de ese año.

El 25 de noviembre efectivos del grupo Albatros de la Prefectura dispararon con balas de plomo contra un grupo que se encontraba refugiado: mataron a Rafael Nahuel e hirieron a otras cuatro personas.

A casi 6 años de su muerte, confirmaron el lugar exacto donde fue asesinado Rafael Nahuel

“Rafael Nahuel tenía 22 años. No era militante en la lucha mapuche aunque la rama paterna de su familia sí. Hacía changas para aportar a la casa. En el Semillero del Colectivo Al Margen aprendía el oficio de carpintería”, lo describió un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Desde el primer momento, los prefectos buscaron incriminar a Fausto Jones Huala, hermano del líder mapuche Facundo Jones Huala, y Lautaro Alejandro González, quienes bajaron a Rafael Nahuel herido hasta la base de la montaña.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) e integrantes de la comunidad Lafken Wuinkuñ Mapu aseguraron, desde un comienzo, que los mapuches no estaban armados, que respondieron con piedras y que los prefectos “los corrieron a tiros”.

BK/fl

