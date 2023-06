Desaparición, detenidos, pistas y oscuras versiones: la cronología del caso Cecilia Strzyzowski

El presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, una mujer de 28 años desaparecida desde el 1 de junio, mantiene en vilo a la provincia del Chaco, donde los suegros, cercanos al gobernador, eran candidatos legislativos y están detenidos junto al esposo de la joven.

Los investigadores creen que Strzyzowski fue víctima de un femicidio. El esposo, César Sena, está acusado de ser autor del delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género".

Hallaron prendas y una valija quemada en el Barrio Emerenciano: investigan si son de Cecilia Strzyzowski

Los padres de Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en tanto, están imputados como partícipes necesarios de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas". Otras cuatro personas fueron arrestadas como partícipes secundarios, entre ellos dos tíos de Sena.

Los restos de Cecilia son buscados en el barrio Emerenciano Sena y en un enorme basural ubicado a 50 kilómetros de Resistencia después de la declaración de Gustavo Melgarejo, el casero de la vivienda de los Sena, que se encuentra detenido.

"La vi amordazada, con vida, en el asiento de atrás de una camioneta", había dicho a los fiscales días atrás. En su segunda declaración agregó que "llevaron el cuerpo a un basural", dijo.

Nelia Velázquez, una de los tres fiscales a cargo, dijo que "es una causa muy compleja". "Abundan un montón de pruebas, secuestros de celulares, llamadas, ubicación de GPS; todo lo cual se debe analizar e ir encadenando para poder generar una hipótesis. Buscamos a Cecilia con o sin vida", aseguró.

La madre de la víctima, dice que su hija fue víctima de una trampa por parte de los Sena y cree que ya está muerta.

"Estamos seguras que no está más, que está muerta", afirmó Romero en una multitudinaria marcha de antorchas en reclamo de justicia en Resistencia el pasado 14 de junio. "Fue premeditado, fue una trampa (...) Este caso tiene repercusión, no por mi hija, sino porque (el acusado) es el hijo de Emerenciano (Sena)", advirtió.

Secretos, mentiras y dinero: la trama oculta detrás de la desaparición de Cecilia en Chaco

"Sabemos que está muerta, ahora tenemos que saber dónde está", dijo la abogada y tía de la joven, Karina Gómez.

La desaparición de la mujer fue un golpe duro para el gobernador Jorge Capitanich, aliado del gobierno de Alberto Fernández, que buscar su reelección. Dijo que espera que los responsables paguen en la cárcel con todo el peso de la ley" y denunció "un uso político" del caso.

Capitanich fue padrino del casamiento de Emerenciano Sena y Acuña, líderes de una organización social, y fueron dados de baja esta semana de una boleta electoral que acompañaba a la del gobernador, como precandidatos a legislador provincial e intendenta de la capital chaqueña respectivamente, para las PASO del 18 de junio.

Cecilia Strzyzowski con César Sena

Qué le pasó a Cecilia Strzyzowski

En junio de 2021 Cecilia Strzyzowski conoció por una aplicación de citas a César Sena, hijo del exprecandidato a diputado Emerenciano Sena y su esposa, la exprecandidata a intendenta de Resistencia Marcela Acuña. En septiembre Cesar y Cecilia se casaron pero la familia del joven de 19 años nunca avaló esa relación. Según la declaración de testigos, Marcela Acuña los obligó a divorciarse tres meses después.

El 2 de junio a las 9.15 Strzyzowski ingresó a la casa de Sena y Acuña, ubicada en Santa María de Oro 1460, pero nunca más salió de allí. Cuatro días después, la madre de ella hizo la denuncia por "averiguación de paradero" dado que "cada día por medio" hablaba con su hija y dos personas le dijeron que "los Sena le hicieron algo" a su hija.

Los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Juan Gómez y Nelia Velázquez analizaron la cámara de seguridad ubicada frente a la vivienda de Sena y en las imágenes observaron que la joven entró caminando y luego jamás salió. Con ese dato, la pesquisa comenzó a centrarse directamente en el círculo de Sena y Acuña.

Los rasguños en el cuello de César Sena: "Nos dijo que se los hizo practicando jiu-jitsu"

El jueves 8 de junio César Sena fue citado para declarar como testigo y dijo ante la Justicia que mantuvo una discusión con Cecilia por una suma de dinero que supuestamente le debía pedir a su madre para un viaje a Ushuaia y, como eso no ocurrió, ella se retiró de la casa. Esto fue desmentido por la imagen de la cámara de seguridad.

El viernes 9 de junio Al día siguiente, la fiscalía dispuso un allanamiento de urgencia y encontró supuestas manchas de sangre en una pared y en el piso. Con estos elementos, Emereciano Sena, Marcela Acuña y Fabiana González -una colaboradora del matrimonio- fueron detenidos como sospechosos y la Justicia libró una orden de captura para César, quien se entregó al día siguiente.

Días después, Gustavo Melgarejo, casero del campo de la familia, su esposa Griselda Reinoso, y Gustavo Obregón, pareja de González, también fueron detenidos como sospechosos.

Para los investigadores, Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña estaban en el lugar del hecho y el resto de los detenidos contribuyó a realizar la maniobra para que Cecilia Strzyzowski llegara engañada a la casa en el marco de ese supuesto a Ushuahia.

César Sena con su madre, Marcela Acuña.

Quiénes son los siete detenidos del caso Cecilia Strzyzowski

César Sena: esposo de la víctima, acusado por homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio) en calidad de co-autor.

Emerenciano Sena: suegro de la víctima, acusado de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de co-autor.

Marcela Acuña: esposa de Emerenciano Sena, acusada de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de co-autor.

Gustavo Melgarejo: empleado de la familia Sena, acusado de homicidio agravado en calidad de partícipe secundario.

Griselda Reinoso: pareja de Gustavo Melgarejo: acusada de homicidio agravado en calidad de partícipe secundario.

Fabiana González: asistente del matrimonio Sena, acusada de homicidio agravado en calidad de partícipe necesario.

Gustavo Obregón: pareja de Fabiana González, acusado de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de partícipe secundario.

El clan Sena recibió este año 839 mil pesos por día del gobierno de Capitanich

14 de junio

​- La imputación y el silencio de los detenidos

La familia Sena fue imputada como coautora en la causa caratulada "Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio" por el presunto delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas a raíz del femicidio de Cecilia y el abogado defensor del principal acusado renunció. Además, se les tomó declaración indagatoria a las siete personas detenidas pero sólo una de ellas aceptó declarar, Gustavo Melgarejo.

Se negaron a declarar los acusados Fabiana González, Gustavo Obregón y el detenido de identidad reservada. Luego en sede de la comisaría tercera fueron indagados

Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña, que también se abstuvieron de declarar.

Emerenciano Sena con el gobernador chaqueño Jorge Capitanich

- La declaración de Gustavo Melgarejo condujo a nuevos rastrillajes

Gustavo Melgarejo, casero del campo en cuestión, fue el único que declaró, ya que el resto se negó a hacerlo. El testimonio de este hombre fue tomado en partes, ya que él dijo que la vio el domingo 4 de junio arriba de uno de los dos automóviles que llevaron César Sena y otros colaboradores a Cecilia atada y "amordazada" en el asiento trasero.

Esto motivó rastrillajes en el Campo de Puerto Tirol, pero con resultado negativo.

Sin embargo, fuentes de la investigación señalaron que más allá que había que hacer los rastrillajes, Melgarejo "se contradijo con otras declaraciones testimoniales que hay en la causa y con tomas fotográficas". Además, las antenas arrojaron como dato que la última ubicación de Strzyzowski fue el mismo viernes 2 de junio en la zona de la chanchería, por lo que "no es posible que ese domingo la haya visto con vida".

Desesperados, 10 allegados a Emerenciano Sena cambiaron sus celulares luego del crimen de Cecilia

A pedido de la Justicia se realizaron distintas excavaciones en un predio de Puerto Tirol. Con una maquinaria especial se llevaron a cabo las excavaciones en tres lugares distintos, cerca del establecimiento de la familia Sena, ubicado en las afueras de la ciudad de Resistencia.

En el marco de los allanamientos que provocaron los dichos de Melgarejo, los detectives también secuestraron restos óseos que serán peritados por un equipo de antropología forense de Córdoba que buscará determinar si son humanos.

Marcela Acuña

“Se le fue de las manos a Marcela”: la conjetura del fiscal y las extrañas revelaciones del casero

- El enojo de la suegra, Marcela Acuña

La investigación en Chaco por la desaparición de Cecilia tiene como principal hipótesis la de un femicidio planeado por los detenidos, luego del enfado de la suegra de la víctima, Marcela Acuña, por el casamiento que contrajo su hijo, César Sena, sin su consentimiento. Ese sería el desencadenante que provocó este hecho.

Acuña estaba "muy enojada con su hijo porque se casó con Strzyzowski sin su consentimiento", situación que generó que la familia Sena, con el jefe familiar, Emerenciano, a la cabeza, no tenga buena relación con la víctima. De hecho, la madre de Cecilia, Gloria Romero, aseguró que en octubre del año pasado, cuando se consumó la boda, no fueron los padres de Sena.

"La hipótesis central apunta a una discusión económica entre Marcela Acuña y Cecilia Strzyzowski y, a raíz de eso, ocurre el desenlace de muerte. Estimo que habrá habido una discusión acalorada y que esta situación se le fue de las manos a Marcela Acuña principalmente y que las demás personas colaboraron activamente con Marcela para crear una coartada de un supuesto viaje y poder encubrir", indicó el fiscal Jorge Cáceres Olivera.

El casero declaró que Strzyzowski fue llevada 'amordazada' y que le pidieron 'una pala'

15 de junio

- El caso escala a la política

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, exigió "saber con celeridad qué sucedió" con Cecilia Strzyzowski y pidió que "actúe con toda su fuerza la ley y la justicia". "¿Dónde está Cecilia Strzyzowksi? Es imprescindible saber con celeridad que sucedió y que actúe con toda su fuerza la ley y la justicia", publicó Cerruti en su cuenta de Twitter.

En su posteo, la funcionaria consideró que se trata de "un caso atroz que reviste una gravedad extrema". "La historia de Cecilia debe marcar un antes y después en la lucha contra la violencia por motivos de género. No vamos a permitir la impunidad en nombre de ninguna de las mujeres que nos faltan", remarcó.

Cerruti también destinó unas palabras a las críticas que realizaron dirigentes de la oposición, quienes acusaron al gobierno de no hablar del hecho por tratarse de un caso sensible para el Ejecutivo chaqueño. "Frente a la especulación de ciertos sectores, queremos dejar en claro que no hay mayor bajeza que hacer un uso político de la desaparición de una mujer", dijo.

"Tengo miedo por mí": la carta que envío César Sena desde la cárcel

Horas antes, la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, había afirmado que desde el Gobierno nacional "se esconden y no hablan" de lo sucedido en la provincia de Chaco. "Total y absolutamente, es una característica. Cada vez que hay un drama en Argentina, el Gobierno en vez de estar al lado de las víctimas, al ser los victimarios parte de su movimiento, se esconden, no hablan", sentenció Bullrich.

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, afirmó que la desaparición de Cecilia es consecuencia "de un Estado paralelo". "Hoy lo que más nos preocupa es el problema por el que atraviesa la provincia en este momento, la desaparición de Cecilia Strzyzowski, que es la consecuencia del funcionamiento de todo un sistema del entramado que hay detrás de un Estado paralelo al que no se le puso límites", sostuvo Morales.

En esa línea, el presidencialista agregó: "Eso termina mal porque estos personajes manejan dineros públicos sin control, se enriquecen, deterioran derechos, entregan viviendas y si la gente no va a las marchas se las quitan, entregan planes o beneficios que las familias más pobres necesitan y se terminan creyendo dueños de la vida de las personas. Ese modelo termina en la peor violencia".

- "Tengo miedo", dijo César Sena

César Sena, uno de los siete detenidos por el presunto femicidio de su pareja Cecilia Strzyzowski, pidió declarar ante los fiscales de la causa, pero luego se arrepintió y escribió una carta desde su celda: "Tengo miedo por mí y hago responsable a esta persona si a mí me pasa algo".

Sena escribió esto tras las declaraciones de su exabogado defensor Juan Fernando Díaz, quien indicó a la prensa que existen pruebas que lo "incriminan" de manera directa con el caso.

Díaz dijo que en un principio tomó la causa porque pensó que "podría ser un operativo político" y agregó: "Pero a medida que fue avanzando la investigación me di cuenta de que los presos no eran presos políticos". "Creo que hay pruebas que los involucran y que está muy complicada la situación de todos", añadió el letrado, quien durante años acompañó a Emerenciano y a Acuña en la agrupación social que dirigían.

16 de junio

- Cambio de juez

La causa por la desaparición de Cecilia dio un nuevo giro luego de que el juez, Juan Carlos Codina, decidiera dejar el caso por diferencias que mantiene con la defensa de algunos detenidos. Ante este panorama, se decidió que Héctor Sandoval, Juez de Garantías, ocupe el cargo.

De forma inmediata a su intervención, Sandoval firmó los allanamientos solicitados por los fiscales tras la ampliación de la declaración de Gustavo Melgarejo, casero de la familia Sena y único imputado que habló.

- La confusa segunda declaración de Gustavo Melgarejo

Pero para los investigadores que escucharon su relato, el casero de los Sena, Gustavo Melgarejo, cayó en severas contradicciones en su declaración.

Melgarejo aseguró que la joven se retiró viva del chalet de los Sena el pasado 2 de junio y que su muerte se produjo dos días después producto de golpes y un estado lamentable de su salud luego de dos días en cautiverio.

Además, dijo que la iban trasladando de la casa en Resistencia a la chanchería en Campo Rossi con una camioneta que robaron y que luego abandonaron. Concluyó que Cecilia fue arrojada en un basural ubicado a 50 kilómetros del centro de Resistencia que tiene una extensión de 20 hectáreas.

Pese a lo declarado, para la Justicia, el hombre recibe órdenes y está tratando de atrasar la causa ya que desligó del hecho a los Sena, pero inculpó al hijo y ex esposo de Cecilia. En su versión, los Sena y él, están fuera de la escena del crimen.

Además, ninguna de las afirmaciones de Melgarejo pudo comprobarse por las antenas telefónicas ni existe cámara de seguridad que los ubique en el tiempo y espacio mencionado por el casero.

Por último, dijo que se enteró de todo por otro testigo. Solo involucró en el hecho a César Sena, la pareja de Cecilia, quien la habría golpeado salvajemente y dejado en cautiverio sin ropa durante dos días.

Agregó que lo amenazaron con "ser el próximo" si hablaba.

- Capitanich expulsó a los acusados del Frente Chaqueño

El gobernador de Chaco expulsó del Frente Chaqueño a los acusados por el femicidio, sobre todo a Emerenciano Sena y a Marcela Acuña, quienes iban a postularse como diputado provincial e intendenta de Resistencia, respectivamente, en las PASO del 18 de junio.

"El Frente Chaqueño tomó la decisión de manera automática de excluir a las personas involucradas, porque nos asiste una ética al servicio de la acción política", escribió Capitanich en su cuenta de Twitter. Asimismo, agregó: "Diferenciamos este lamentable hecho de cualquier estrategia de manipulación política que pretenda vincular al gobierno provincial en una operación mediática con noticias falsas. Esto es inadmisible para la democracia, la libertad de expresión y el respeto a los derechos políticos".

"Chaco es una provincia donde se garantiza el respeto a las ideas del otro, el cumplimiento de la Constitución y las leyes, la libertad de expresión y la diversidad de opiniones en una democracia pluralista", puntualizó el mandatario provincial.

17 de junio

- "Los Sena fueron a quemar algo a la chanchería"

El 17 de junio Gustavo Obregón y su esposa Fabiana González también declararon, y para los investigadores la indagatoria más importante fue la del hombre ya que dijo que "César y Emerenciano Sena fueron a quemar algo" en un sector de la chanchería, por lo que este sábado continuaban los operativos en busca de más rastros.

“Entiendo que esta situación se le fue de las manos a Marcela Acuña principalmente y que las otras personas están activamente colaborando y que colaboraron con Marcela para crear una coartada de un supuesto viaje y poder encubrir su hecho delictivo”, dijo el fiscal Cáceres.

"La hipótesis central apunta a una discusión económica entre Marcela Acuña y Cecilia y, a raíz de eso, ocurre el desenlace de muerte. Estimo que habrá habido una discusión acalorada y que esta situación se le fue de las manos a Marcela Acuña principalmente y que las demás personas colaboraron activamente con Marcela para crear una coartada de un supuesto viaje y poder encubrir", agregó.

"Creo que la citan a Cecilia para poder ponerse de acuerdo en una cuestión económica y, a raíz de no llegar al acuerdo, le dan muerte", agregó el representante del Ministerio Público Fiscal, en referencia al femicidio.

18 de junio

- Elecciones en Chaco

Se celebraron las elecciones PASO en Chaco, donde se dirimirá a los candidatos a gobernador, vice, legisladores provinciales, intendente y concejales de todos los municipios para las elecciones generales que serán el 17 de septiembre.

La madre de Cecilia, Gloria Romero, aseguró tras votar: "Mucha gente me decía que no servía votar en las PASO, pero sí sirve. Hoy la forma de marchar es votar". Y pidió: "Si están conmigo, que vengan a votar. Que en los votos se den cuentas que la gente tiene bronca".

Los suegros de Cecilia, Emerenciano y Marcela Acuña, dirigentes fuertemente relacionados al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, eran candidatos a diputado provincial e intendenta de Resistencia en una lista que acompañaba al hombre más poderoso de aquella provincia, pero fueron bajados de la misma.

Luego de votar Capitanich ofreció una conferencia de prensa en la que insistió en calificar al crimen de Strzyzowski como un hecho meramente policial que no tiene relación con la actividad de estos como dirigentes sociales. "Un hecho policial no puede transformarse en un hecho político", afirmó y consideró que en la provincia rige la división de poderes lo cual garantiza una "Justicia independiente.

- Hallaron ropa y una valija

Prendas de vestir y una valija quemadas compatible con la que usaba Cecilia fueron halladas en el Barrio Emerenciano Sena de Resistencia, confirmó el fiscal Jorge Cáceres Olivera, quien detalló que esa ropa fue encontrada en una vivienda de esa zona.

La Fiscalía dijo que la ropa podía ser compatible con la que llevaba Cecilia en la valija -también halla prendida fuego- para hacer ese presunto viaje a Ushuaia, que nunca existió y por el cual fue engañada, para ir a ver un trabajo que le habría conseguido su suegra Marcela Acuña, quien desde hace cinco días encabeza una huelga de hambre en reclamo de que se le permita una detención domiciliaria para ella y su marido.

Las prendas de vestir quemadas estaban en un domicilio del Barrio Emerenciano Sena, situado en la calle San Martín al 3700.

- La detenida hace huelga de hambre

Marcela Acuña, la madre de César Sena y esposa de Emerenciano Sena, lleva cinco días una huelga de hambre, en el marco de su detención imputada en el marco del crimen de su nuera Cecilia Strsyzowski. La dirigente social realiza esa protesta en reclamo de que se le permita una detención domiciliaria tanto a ella como a su marido.

Acuña está imputada del crimen de su nuera junto a su esposo, su hijo César Sena y otras cuatro personas que se encuentran todas detenidas, y realiza la huelga de hambre en protesta por su parido, que sería diabético e hipertenso y buscaría así que sigue siendo tratado en su casa.

- Misterioso cambio de teléfonos

La investigación de los fiscales Jorge Cáceres olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez arrojó que al menos diez integrantes vinculados al "clan Sena" cambiaron sus teléfonos celulares entre 24 y 72 horas después de la desaparición de Cecilia, lo que despertó sospechas en relación al caso.

El detalle quedó constatado en la causa y se determinó que en menos de 72 horas desde que fue vista por última vez Strzyzowski cambiaron sus teléfonos celulares con diferentes "excusas".

"Se me cayó y se rompió, lo perdí, se me mojó y no servía más", fueron algunos de los dichos de esos integrantes del clan que encabezan Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes están detenidos junto a su hijo César y a otros cuatro colaboradores.