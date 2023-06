Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, habló sobre el padre de sus hijas, aclaró que “hace 24 años” que él no tiene contacto con ellas y dio además un dato que generó sorpresa: dijo que es “amigo personal” de la familia Sena-Acuña.

La información que contó la madre de la joven en sus historias de Instagram surgió a raíz de presuntos pedidos de dinero de los que tomó conocimiento, que se habrían hecho a través de “cuentas de parte del padre".

"Quiero aclarar que yo no pido plata nunca a través de ninguna cuenta. Ahora resulta que aparecen cuentas de parte del padre. El padre y yo nos divorciamos hace 24 años. En 24 años jamás tuvo contacto con las nenas ni pasó cuota de alimento. Así que no es el padre del año", dice Gloria en los videos.

El padre de la joven de 28 años, desaparecida desde el pasado 2 de junio, dijo, "fue compañero" de Patricia Acuña, hermana de Marcela Acuña, madre de César Sena, pareja de la chica y detenido por el presunto femicidio. "Es amigo personal de los Acuña y de los Sena. No tengo nada en contra de él, pero no quiero que usen la muerte de la hija para sacar plata", aseguró.

Romero aclaró: "La muerte de mi hija no es un negocio. No lo voy a permitir. Yo quiero justicia por mi hija y que esa gente vaya presa. Estoy indignada. No caigan en trampas. Yo si en algún momento pido algo lo voy a hacer por acá. Nada del tema del padre de Cecilia tiene que ver conmigo".

La mujer sostuvo que ella "crió sola" a sus hijas y hace más de 24 años que él no las ve. "Hace 24 años que no le veía la cara al padre y ahora apareció. Así que por favor no le den plata. No donen plata a nadie porque yo no lo pido. Las van a estafar porque son tan hijos de puta que usan la muerte de una criatura para estafar. Son basuras. Antes de donar, comuníquese conmigo", finalizó.

Este viernes, la familia de la joven de 28 años reconoció varios de los objetos secuestrados hasta el momento en la causa: el anillo de compromiso de la joven, un dije, la valija y unos trozos de ropa.

En la Sala de Armas, del Instituto Médico de Ciencias Forenses de Chaco, la madre de la joven desaparecida, la hermana y su abuela fueron las encargadas de presentarse para el reconocimiento, del que participaron todas las partes del caso.

Fuentes judiciales confirmaron a Noticias Argentinas que la abuela de Cecilia, Mercedes Valois, pudo identificar el anillo y otros elementos de la joven desaparecida.

La familia de Cecilia Strzyzowski se presentó hoy para reconocer los objetos secuestrados.

El abogado de la familia de la víctima, Juan Arreguin, confirmó también ante la prensa el reconocimiento de los objetos por parte de la familia.

Lo que primero se encontró fue una valija rosa quemada en el barrio de Emerenciano Sena, y cuando los expertos la abrieron encontraron varios objetos que estarían relacionados a la causa como por ejemplo ropa y un anillo de compromiso.

Días después, tras la declaración de Gustavo Obregón, uno de los imputados de la causa, se halló una bolsa con huesos y un dije. Esto último es de suma importancia ya que a simple vista sería el mismo que Cecilia usaba todos los días.

"Con las fotos que están en internet, ya prácticamente identifiqué. Ya estoy preparada. Ya me golpeó bastante el tema de la exposición de los objetos, enterarme así por la tele", dijo Gloria ante la prensa.

Ahora resta esperar los resultados de las pericias en los celulares de la familia Sena y según los fiscales, la próxima semana se pedirá la prisión preventiva para todos los detenidos.

También se esperan los resultados de los análisis de los fragmentos de huesos encontrados en el río Tragadero, para saber primero si son restos humanos y luego si son o no de Cecilia.

